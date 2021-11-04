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美國參院民主黨提案 電動車減稅擬擴大到高級車、所得限制調降

鉅亨網編譯陳達誠
美國參院民主黨 提案電動車減稅對象擴大到高級車、所得限制調降 (圖片：AFP)
美國參院民主黨 提案電動車減稅對象擴大到高級車、所得限制調降 (圖片：AFP)
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美國參議院民主黨電動車減稅所得電池UAW拜登產業

美國參議院民主黨 3 日針對社會支出和氣候變遷法案框架，提案將電動車補助方案的每輛 1.25 萬美元減稅優惠對象擴大到高級車款，同時也將購車者的所得限制調降。

具體內容上，只要廂型車、休旅車、皮卡等電動車的廠商定價不超過 8 萬美元，就適用減稅優惠規定。而過去提案的價格上限，則分別設在廂型車 6.4 萬美元、休旅車 6.9 萬美元和皮卡 7.4 萬美元

另一方面，轎式電動車則維持 5.5 萬美元不變。

在所得限制上，新提案規定只要個人年收入在 25 萬美元以下、或夫妻合併申報不超過 50 萬美元，就符合資格。原先提案則分別為 40 萬美元和 80 萬美元

參議院的提案把電動車減稅優惠拉高，為每台平均最高 1.25 萬美元，美國聯合汽車工會 (UAW) 所生產的電動車提供 4500 美元減稅額，並針對採用美國製電池的電動車提供 500 美元減稅額，適用於 2027 年之後在美國生產的電動車。

美國總統拜登和聯合汽車工會都支持該項法案。但由於法案內容對美國三大車廠有利，因此引發國外汽車廠商的強烈不滿。有 25 個國家地區的駐美大使向美國提出抗議，認為作法違反國際貿易規定。

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