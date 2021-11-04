美股重點新聞摘要2021年11月04日

今日操盤前瞻

美國上週初領失業金人數

英國央行 11 月利率會議

OPEC + 部長級會議

如約而至！Fed 縮減購債本月晚些時候啟動 每月減幅 150 億美元

週三 (3 日) 聯準會 (Fed) 結束為期兩天的利率政策會議，一如外界預期，Fed 決定維持基準利率逼近於零，本月晚些時候啟動縮減購債 (Taper)。閱讀全文...

一文解讀 Fed 最新決策：Taper 真來了、鮑爾鴿派升息論、通膨回落預測

週三 (3 日) 聯準會 (Fed) 結束為期兩天的利率政策會議，一如外界預期，Fed 決定維持基準利率逼近於零 (0% 至 0.25% 區間)，並於本月晚些時候啟動縮減購債 (Taper)。閱讀全文...

鮑爾保持耐心 市場對明年夏季升息期待卻轉濃

美國聯準會 (Fed) 周三 (3 日) 一如預期宣布 11 月開始縮減購債、每月減少 150 億美元，以此速度代表約八個月後購債計畫結束，Fed 主席鮑爾強調停止收購資產不代表即刻升息，但期貨市場對 Fed 明年夏季升息的期待仍加深。閱讀全文...

路透專欄：5 大層面探討供應鏈最糟時期是否已過

全球供應鏈中斷不僅造成全球經濟惡性通膨，也讓各企業營運面臨壓力，然而，一些指標顯示部分供應鏈壓力可能正在減弱，路透專欄透過 5 大層面探討供應鏈最糟時期是否已度過。閱讀全文...