逸達氣喘新藥二期期中分析達標 明年中完成最終試驗

逸達 (6576-TW) 今 (4) 日公告，治療過敏性氣喘的新成分新藥 FP-025 二期試驗，已完成期中分析，據資料顯示，FP-025 在主要療效指標延遲氣喘反應有改善趨勢，預計明年中完成所有臨床分析。

逸達開發的 FP-025 抑制劑，適應症為治療過敏性氣喘肺部發炎，此二期臨床試驗預計收 36 位受試者，採隨機、雙盲、安慰劑對照，評估過敏原誘發氣喘患者呼吸道發炎等反應。

逸達表示，由於收案 21 名受試者後，可進行期中分析，據結果顯示，FP-025 安全與耐受性良好，且主要療效指標延遲氣喘反應 (LAR) 相較對照組呈現改善趨勢，將依照數據繼續執行臨床試驗，預計收完 36 位受試者後，進行最終報告分析，後續將與潛在合作夥伴討論授權。

據研調機構統計，2019 年全球約有 3.34 億氣喘患者，預估 2025 年將達到 4.34 億人受到氣喘影響；2018 年全球氣喘治療市場規模為 175.8 億美元，預計到 2026 年間，其年複合成長率約 1.9%。

逸達表示，患病率增加，推升氣喘治療市場規模持續擴大，雖然氣喘治療的新產品陸續推出，不過目前醫療上，還沒有改變疾病進程的治療方法，且嚴重氣喘的創新性新療法有相當大的需求。