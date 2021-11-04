Tesla改變電池策略為哪樁？

磷酸鐵鋰電池能量密度低，低溫性能差，但近年已通過技術升級不斷被優化，開始被電動車大廠採用，立凱就是上游供應商。

【文／周佳蓉】

繼蘋果、微軟、亞馬遜與 Alphabet（Google 母公司）之後，美國兆元俱樂部最近又出現了新成員，就是電動車龍頭特斯拉入榜，在市值突破一兆美元之際，特斯拉創辦人伊隆．馬斯克身價有如火箭噴射一般暴漲，目前資產已經是股神巴菲特的三倍，而特斯拉日前在第三季財報說明會上，除了交出驚艷四座的成績單外，更宣告在全球銷售的標準行程電動車，包括 Model 3 及 Model Y 車款將改用磷酸鋰鐵電池，由於電動車的製造成本中，電池所占比重極高，為降低電動車電池成本，各廠無不在電池材料配方上絞盡腦汁，事實上從去年開始，特斯拉已與寧德時代合作，在上海的生產基地全面使用磷酸鋰鐵電池用於 Model 3、Model Y 車款，戴姆勒（Daimler）集團ＣＥＯ康松林受訪表示，賓士生產的入門級電動車款 EQA、EQB，二○二四、二五年將開始導入磷酸鋰鐵電池，傳統汽車品牌與新創公司調整電池策略，也讓磷酸鋰鐵電池重新回到大眾視野。

ＬＦＰ電池趁勢竄出

觀察目前全球電動車動力電池主要供應商，以中國寧德時代、韓國 LG Chem 和日本廠商松下為主，由於正極材料又占鋰電池成本逾五成以上，從鋰電池的正極材料來看，大致上分成三大類：鈷酸鋰、磷酸鋰鐵與三元材料；三元指的是「鎳鈷錳」或「鎳鈷鋁」三種金屬元素聚合物，依照調配比例的不同而來，能量密度高、循環性能好是三元電池最大優勢，近幾年更成為電動車電池的主流。雖然三元電池在能量密度、電壓強度和續航里程上，相比磷酸鋰鐵電池都更勝一籌，但鈷礦的取得長年以來一直存有道德問題，據了解，非洲剛果民主共和國的鈷產量占全球七○％，但許多當地礦廠卻雇用童工採礦引發爭議，而且三元電池當中的鎳、鈷原料在高溫結構不穩定，導致在高溫環境下容易爆炸，因此電動車產業需耗資數十億美元針對電池安全性做強化。再者，上游原材料鈷、鎳等價格近年持續走高，也對電動車商原料取得和生產成本產生壓力，更不利於電動車普及化，一般來說磷酸鐵鋰電池能量密度低，低溫性能差，這些問題近年已通過技術升級不斷被優化，因此開始被電動車大廠所採用。

連續五個月超車三元電池

以寧德時代去年發表的無鈷電池來說，其實就是採用ＣＴＰ技術所設計的磷酸鋰鐵電池，所謂的ＣＴＰ技術就是把電芯放入設計好的電池包內，然後按照最佳的排列組合方式，組裝成高效的鋰電池。優化的結果是，體積利用率提升十五～二○％、能量密度提升十～十五％，生產效率更可以提升五○％，今年可以說是磷酸鋰鐵電池逆襲的一年，尤其在中國電池市場版圖，更可以看到當中明顯消長，中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的最新數據，九月磷酸鋰鐵電池產量、裝車量均超過三元電池，尤其在產量方面，三元電池產量九．六 GWh，占總產量四一．六％，而磷酸鐵鋰電池產量十三．五 GWh，占總產量五八．三％，今年一月，三元電池的占比原本是比較高的，達五六．八％，放長從今年來看，磷酸鋰鐵電池甚至已連續五個月反而超車三元電池。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2168 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》