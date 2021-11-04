內資錢進中小股   籌碼輕盈  資金簇擁  押小不押大

電子類股題材眾多，作夢行情一波波，中小型股人來瘋，若單純僅倚重題材強攻，籌碼面與氣勢是操作關鍵，若有獲利與展望當靠山，則相對較易走出穩健波段攻勢。

【文／黃俊超】

大型股不動如山，小型股活蹦亂跳，是台股盤面第四季以來的寫照，加權指數雖然緩步盤堅，回升至季線與整數關卡一七○○○點之上，不過多數權值股並沒有太明顯變化，然成交量逐步增溫，融資也有回籠跡象；而在櫃檯指數方面，漲勢凌厲且量能迅速增溫，突破季線、沿短均向上，來到九月高點附近。

短線操作重題材、籌碼面

根據統計資料顯示，台股每年第四季至隔年第一季，尤其十二月與隔年二、三月不僅上漲機率高，且也是過去十餘年平均漲幅最大的時間，在第三季財報過後將有超過三個月空窗期的前提下，最值得留意的莫過於題材股、趨勢股與籌碼優勢，容易感覺有獲利漲不太動，但是沒獲利或高本益比依舊大步向上。

美國四大指數皆已突破高點，強勢格局沒有改變，聯準會減碼購債與升息計畫，將是資金進退的參考依據。焦點為微軟市值超車蘋果，雲端領域持續茁壯是關鍵，Tesla 市值突破一兆美元、第五大企業，執行長馬斯克身價穩居地表之最，臉書更名 Meta 打造元宇宙願景，台灣相關個股連動受惠，股價水漲船高。

加權指數回到萬七大關，雖然尚未脫離箱型格局，若欲向上突破，仍有前幾波高點與下降壓力線的壓力，不過隨著月線扣抵低值進而上彎，若成交量能再逐步升溫，將有利提升續彈的空間。短期權值股表現牛步，追不上中小型股暴衝式表態，除了法人等大資金態度之外，全球總經展望與國際資金挪移，也仍舊是不確定因素。

反觀櫃檯指數，早早放量突破所有均線反壓，季線也即將扣抵低檔，翻揚則將呈現多頭排列，轉為低檔支撐助力，由於多數籌碼相對輕盈，在資金簇擁下更具優勢。短線操作以追逐強勢股為主，單就基本面易因恐懼而躊躇不前，必須從技術面與籌碼面著手，藝高人膽大者通吃，操作紀律仍是最基本的配備。

倘若追不下手，則恐考慮中長期投資策略，由於資金集中化影響，指數雖高檔卻仍有不少遭低估的價值股，然沒有籌碼動能點火，則評價提升相對不易，就算有優異的獲利成績單，也不一定能夠獲得市場青睞。簡單來說，題材與籌碼面決定了台股夢的廣度與長度，盤面股價熱絡的個股，強者恆強態勢不變。

有夢最美 股價相隨

持強類股如ＡＢＦ載板三雄，南電突破五○○元大關，外資上看九三○元，景碩站穩二○○元，欣興也在外資喊出五○○元目標價後再次拔腿狂奔，股價來到二○○元；綠能也是盤面近年熱門產業，近期太陽能成為寵兒，安集、元晶、聯合再生等強勢表態。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2168 期

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