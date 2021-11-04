晶圓雙雄、航運股臉綠 台股上沖下洗跌43點收17078點

美國一如預期將啟動縮減購債，激勵道瓊翻紅刷新高，台股今 (4) 日開高，一度攻克 17200 點關卡，但午盤過後再度豬羊變色，空方趁勢而起，晶圓雙雄、航運股均湧現賣壓，拖累指數翻黑下挫 43.3 點，終場收在 17078.86 點，險守 5 日線，成交值 3084.19 億元。

觀察晶圓代工股表現，台積電今天股價震盪下跌近 1%，終場收 587 元，跌破月線及半年線；聯電下挫逾 1%、世界則重挫逾 5%。其他電子權值股方面，聯發科、大立光、日月光投控、瑞昱等均震盪走跌；台達電、鴻海、國巨相對有撐。

航運股今天走勢後繼無力，貨櫃雙雄早盤開高漲逾 3%，但尾盤湧現賣壓，陸續翻黑跌逾 2%，萬海終場仍有 1.7% 的漲幅；台驊投控漲多拉回，今天股價重挫逾 4%；台船、志信、四維航、宅配通等賣壓也較重。不過，航空雙雄受惠傳統貨運旺季，表現相對強勢，長榮航上漲 1.4%。

高價股方面，股王矽力 - KY、信驊、力旺前三大千金股均上漲逾 2%，祥碩、AES-KY、緯穎、精測等也吸引資金進駐，世芯 - KY 及富邦媒相對偏弱。至於昨天強彈的面板股，友達今天一度站回 20 元，但空方勢力較強，終場震盪下挫近 2%，群創漲幅則收斂至 1% 內。

化工股吸引資金進駐，其中，中華化近來股價飆漲，遭證交所列注意股，今天再度衝上漲停板，達 46.95 元；三福化 10 月營收繳出 5.18 億元，月增 32%、年增 90.75%，創下單月新高，股價同步亮燈漲停，三晃也攻上漲停板，此外，永光、長興等都在盤上表現。