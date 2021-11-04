台股收黑挑戰半年線無功而返 三大法人賣超78.05億元

台股今 (4) 日開高，一度站上 17200 點關卡，午盤後又變天，晶圓雙雄、航運股賣壓出籠，大盤挑戰半年線再度無功而返，終場下跌 43 點，收在 17078 點，驚險守住 5 日線，成交值仍有 3000 億元以上。外資與投信同調，均站在賣方，三大法人合計賣超 78.05 億元。

觀察法人資金變動情形，外資終止連 2 買，反手賣超 74.26 億元；投信持續賣超 5.48 億元；自營商則小幅買超 1.67 億元，三大法人合計賣超 78.05 億元。

權王台積電今天無力撐盤，股價下跌近 1%，終場收 587 元，跌破月線及半年線；聯電跌逾 1%、世界則重挫逾 5%。其他電子權值股方面，聯發科、大立光、日月光投控、瑞昱等均震盪走跌；台達電、鴻海、國巨相對有撐。

航運股今天走勢後繼無力，貨櫃雙雄早盤開高漲逾 3%，但尾盤湧現賣壓，陸續翻黑跌逾 2%，萬海終場仍有 1.7% 的漲幅；台驊投控漲多拉回，今天股價重挫逾 4%；台船、志信、四維航、宅配通等賣壓也較重。不過，航空雙雄受惠傳統貨運旺季，表現相對強勢，長榮航上漲 1.4%。

宏達電近來搭上元宇宙概念，股價狂飆，今日漲多拉回，重挫逾半根停板，同集團的威盛大跌逾 5%；先前強勢的電池材料廠美琪瑪、康普同步遭到調節，分別下挫 6%、4%；二極體廠漲跌互見，德微、朋程重摔逾 5%，台半跌逾 2%，強茂、虹揚 - KY 則逆勢走揚。

PCB 相關族群今天逆勢抗跌，ABF 載板大廠欣興一度大漲逾 4%，蓄勢挑戰 200 元關卡，尾盤漲幅收斂至 1.3%，南電、景碩也小漲作收；泰鼎 - KY 勁揚逾 6%，精成科、台郡、臻鼎 - KY、金像電、柏承等也都表現不俗。

化工股吸引資金進駐，其中，中華化近來股價飆漲，遭證交所列注意股，今天再度衝上漲停板，達 46.95 元；三福化 10 月營收繳出 5.18 億元，月增 32%、年增 90.75%，創下單月新高，股價同步亮燈漲停，三晃也攻上漲停板，此外，永光、長興等都在盤上表現。