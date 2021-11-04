供應鏈中斷打擊全年獲利 Ikea母公司考慮漲價因應

宜家品牌的母公司 Inter Ikea Group 周三 (3 日) 表示，受供應鏈持續中斷影響，運輸和原材料成本上漲，全年利潤下降，面臨如此挑戰，他們可能必須漲價應對。

Inter Ikea 估計，供應鏈的挑戰將持續到 2022 年。

與許多家居零售商一樣，因疫情造成的封鎖，還許多人更重視家居，其產品需求提升，推升了 Inter Ikea 的銷售表現。

公司指出，儘管實現了創紀錄的銷售額，但利潤仍比疫情前的 2019 年低 4%，在截至 8 月底的財年，稅前利潤下降 16%，至 17.1 億歐元 (約 19.8 億美元)。

公司表示，疫情影響了 21 財年的獲利。最大的原因是財政年度下半年運輸和原材料價格的急劇上漲。

Inter Ikea 稱，保持宜家商店和倉庫的庫存一直是一項挑戰，在供應鏈中斷之下，供貨大幅下降，這種狀況預計將持續到明年。

這家公司約有四分之一的商品在中國生產，其北美商店受產品短缺的影響最大，其次是歐洲商店。他們已暫時從其網站和商店中刪除缺貨商品，以避免讓購物者失望，並建議使用其他產品。

Inter Ikea 表示，他們必須在來年將部分較高的成本，轉嫁給品牌的門市店。

公司財務長 Martin van Dam 表示，全球供應鏈危機和高能源價格的連鎖反應可能會持續很長一段時間。店家可以自由決定，是否或在多大程度上將更高的價格轉嫁給購物者。