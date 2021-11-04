臉部平權 守著陽光守著你

文．理善國際關懷協會．林鳳

台灣每七人中有一人因外貌遭不友善對待，若因先天疾病或後天傷害造成外表損傷，除了面對艱辛手術治療、生理復健歷程，更需去調適自我外觀的改變，與面對他人異樣的眼光。所以陽光基金會在一群熱心公益者的支持下，成為台灣第一個專為顏面燒燙損傷者服務的社福團體。陽光基金會執行長舒靜嫻強調：人不應該因外貌有異而被貼標籤或被歧視，甚至在生存或職場遭偏見排斥，造成心中揮不去的陰影！

身心重建 復歸社會

日常生活中處處有意外，工作中例如鍋爐爆炸、瓦斯氣爆、酒精燈燃炸等；家庭中例如電線走火、油鍋起火、香爐起火、熱水燙燒等。燒燙傷皮膚將造成疤痕、攣縮形成肢體功能障礙，甚至神經損傷、肢體變形、肌肉萎縮、截肢等問題，喪失生活自理能力，需面對創痛漫長復健才能改善，並須堅強學習自我接納與人際溝通，才能適應回歸社會。

陽光在重大燒傷事件中，如八一氣爆、八仙塵燃事件，透過專業職能治療與物理治療師協助燒燙傷朋友復健訓練，協助恢復傷者自我照顧或工作能力，並整合社工師、復健師、心理師等，提供生理衛教、心理調適、經濟支持、職業輔導、就學宣導等需要者。以團隊合作方式全方位協助傷者，陽光默默守護陪伴傷者完成身心重建之路。

生命教育 平權工程

顏面傷病友歷經重建過程中，常面臨大眾以貌取人之困境，所以陽光積極推動臉部平權運動，希望營造社會友善環境，讓顏損朋友不再因為外觀而遭受異樣眼光或不公平的對待。因此，陽光倡議推動臉部平權運動，希望讓社會大眾，不以有色眼光看待外貌特殊之人，且不只倡議臉部，包括外貌身材都應享有平權觀念。

身為國際臉部平權聯盟創始會員，陽光是亞洲唯一的國家代表，在台灣推出臉部平權理念逾十年。舒靜嫻有感而發的說，每個生命價值非因外貌，應是由對社會貢獻來決定；期許每張不同的臉，都應獲得同樣的尊重與機會。2018 年遊說各縣市政府支持臉部平權運動，獲各縣市首長響應，啟動各縣市臉部平權工程，讓平權理念從小扎根，營造友善尊重的社會氛圍。

友善環境 陽光普照

在傷者經歷人生重大事故後，若和顏損朋友互動時應以平常心面對與溫暖的陪伴。陽光在教育宣導上推動改善社會環境，促進友善尊重的社會氛圍，並積極在法令政策、教育就業等各層面，逐步改善對顏損者的歧視性等限制。也持續與國際燒傷領域夥伴分享和交流，將專業服務提升更大價值與正向意義。

四十年來陽光協助燒傷顏損朋友重建身心，服務重點以陪伴關懷、教育防治與協助復建，確保燒傷者不因經濟問題或資源缺乏，而錯過治療黃金期。努力協助其重返社會建立自信維護尊嚴，致力提升顏損及燒傷者之生活品質與自我價值，期盼促進健康、安全及平權的社會環境，使傷者也能努力為自己活出精彩，再創人生的陽光。

(本文作者林鳳為理善協會執行長與理善學院創辦人。理財行善正向能量．致力公益傳播美好。理周集團旗下品牌理財周刊與理善學院，歡迎公益演講與異業合作。www.wips.org.tw)

來源：《理財周刊》1106 期

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