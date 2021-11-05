環抱日月潭的晨光序曲

日月潭的清晨，恰似一個光影追逐的祕境，散發變化萬千的層層光暈，宛如一幅譎波詭、如夢似幻的畫作，從睡夢中醒來，感受湖水的清澈平靜，呼吸彷彿水墨色彩的霧氣，肯定是所有旅人心目中數一數二的美好晨光序曲。

近年來日月潭如雨後春筍般誕生許多奢華旅宿，如今又多了一間新選擇，由全台最大文創設計旅店集團「承億文旅」，以環島旅行的概念來到了台灣的第七站，於 9 月開設了第七間旅宿「潭日月」，建築前身原本為「文武廟」附設的香客大樓，經由一年改造，先將建築外觀立面彩度降低，以樸實低調的灰色轉化為日月潭畔的圓石，並使用南投在地竹藝建材妝點建物外觀，襯托日月潭每分每秒變換萬千的顏色。

除此之外，團隊將開窗面積增加並改為透明陽台，讓入住旅人在客房就可以享受到絕美的日月潭及遠山景致，賦予老建築第二生命，搖身一變成為一座山中書院，坐擁 270 度的日月潭絕佳湖景，滿足旅人心中追逐晨光的想望。

融合東方美學的文人書院

致力結合在地文化的承億文旅，試圖將每座城市的縮影融入在空間中。呼應前身是文武廟香客大樓的背景，潭日月在設計上以文武共習的東方書院為主題，特別保留東方建築元素，將大廳以東方書院的一項打造，設有藏經書齋、文人雅士下棋區和接待櫃檯，也搭配了許多古玩配件，如在「月洞」檯面上有紅色捲軸、木魚和文房四寶，走入大廳宛如走進文人的書房，讓濃厚的東方文雅風情融入環境中。旅館內最值得造訪之處，就是坐擁日月潭湖景絕佳視野的家庭房，每間家庭房皆設有日式榻榻米臥舖和湖景浴缸，讓旅人可以一邊浸泡熱水澡，一邊放空欣賞湖景。

除此之外，重視在地小農推廣的承億文旅，也在客房放置迎賓小食「好古意，好菇 eat」，此產品與南投埔里的豐年農場合作，將產地最新鮮的秀珍菇焙製而成；而搭配秀珍菇酥的日月潭紅茶台茶 18 號「紅玉」，則是來自於南投魚池鄉的朝霧茶莊。

在地文化無時無刻巧妙地融入空間中，迎賓小食之外，承億文旅潭日月也以自家品牌觀點設計「在地散步地圖」，除了有日月潭周遭環湖景點及美食介紹外，也獨家與旅人分享日月潭文武廟的參拜攻略，將文武廟的「儒釋道」信仰自然融入於住宿體驗中。在承億文旅潭日月，旅人可以吃一口埔里的秀珍菇酥，啜飲日月潭紅茶，再望著日月潭的美麗景致，享受一個悠閒的旅程，住宿時也能與在地文化有深刻的連結，替自己描繪最有溫度的旅行回億。

【info】承億文旅潭日月

add 南投縣魚池鄉中正路 58 號

tel 04-9285-5366

web www.hotelday.com.tw/hotel08.aspx

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》11 月號

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