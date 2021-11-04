英國央行即將表態：是本周或12月啟動升息

英國央行貨幣政策委員會將於周四 (4 日) 開會，決定是否啟動升息。

政策制定者暗示升息迫在眉睫，但有鑑於通膨持續高於趨勢，而且經濟增長放緩，由九名成員組成的貨幣政策委員會將需要決定，在本周或等到 12 月中旬的會議再收緊政策。

市場對持抱持不確定，分析師預期會有正反兩方的投票。央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 及著名鷹派 Michael Saunders 暗示支持立即升息，但其他人傾向反對。

英鎊兌美元周三升向 1.37 後回落，此後轉為下跌，等待利率決議公布。

Berenberg(貝倫伯格銀行) 在周二的報告指出，市場數據顯示衍生品交易商預計本周升息的可能性為 64%。資深經濟學家 Kallum Pickering 表示，雖然他的團隊認為 12 月首次升息的可能性「略有增加」，但若本周採取行動並不令人意外。

Pickering 指出，將基準利率從目前 0.1% 的歷史低點上調 15 個基點，將使貨幣政策仍然保持超寬鬆，但可能會對利率預期產生重大影響，利率預期在過去 1 個月發生了巨大變化。

他表示，預期中的首度升息，如今由從 2022 年 3 月提前至 2021 年 11 月，市場現在預計銀行利率將在 2022 年底前升至 1.25%，但到 2023 年年中至 2025 年底，將會降息 40 個基點。

這代表著，市場似乎預計英國央行未來幾年將出現政策錯誤，即 2022 年過度緊縮，接下來透過適度降息，來修正利率。

無論央行周四是否升息，Berenberg 預計委員會將在其前瞻性指引中發出明確信號。