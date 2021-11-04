〈台幣〉午後豬羊變色 量縮翻貶收27.866元

FOMC 決議本月啟動縮減購債，QE 逐步退場，一如市場預期，新台幣兌美元匯率今 (4) 日早盤一度升破 27.8 元關卡，但外資偏向匯出，午後匯價豬羊變色，升幅全數回吐，終場收 27.866 元，貶值 1.3 分，台北外匯市場成交值縮至 7.66 億美元。

台北股匯今天同步上沖下洗，新台幣兌美元匯率以 27.82 元開出後，最高升抵 27.795 元，升值 5.8 分，隨著美元買盤湧現，匯價由升轉貶，外資賣超台股 74 億元，匯市操作也偏向匯出，整體交投偏淡。

新台幣兌美元匯率終場貶值 1.3 分，以 27.866 元作收，台北外匯市場成交值 7.66 億美元。

Fed 主席鮑爾宣布，目前每月收購 1200 億美元美國公債和機構抵押擔保證券 (MBS) 的計畫，從 11 月開始將減少 150 億美元，但他對何時升息、進入利率政策「正常化」的階段，仍三緘其口，聲明中也保留暫時性通膨的字眼，外界升息預期略為降溫。

觀察主要貨幣表現，根據央行統計，美元指數小漲 0.08%，日圓貶值 0.25%，韓元與韓元貶 0.08%，新台幣也小貶 0.05%，人民幣則小幅升值 0.03%。