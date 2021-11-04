〈美股盤前要聞〉美將公布失業金數據 美股期貨上升

美國今日將公布上週失業金數據。美國 10 年期公債殖利率來到 1.589%。美股期貨週四 (4 日) 上升，道瓊期貨漲 0.01%，標普 500 期貨漲 0.14%，那斯達克 100 期貨漲 0.40%。

1.Taper 真來了、鮑爾鴿派升息論

週三 (3 日) 聯準會 (Fed) 結束為期兩天的利率政策會議，一如外界預期，Fed 決定維持基準利率逼近於零 (0% 至 0.25% 區間)，並於本月晚些時候啟動縮減購債 (Taper)。

從 11 月中旬開始，聯準會將購買 700 億美元美國公債和 350 億美元抵押擔保證券 (MBS)，到 12 月中旬，購買速度將降至每月 600 億美元公債和 300 億美元 MBS。

鮑爾表示，如果經濟如預期般進展，Fed 可能在明年年中前完成縮減購債計畫，但將根據經濟情勢加快或放緩 Taper 速度。

聯準會聲明重申，投資者不應將 Taper 視為升息即將到來的訊號，鮑爾也淡化提早升息的可能性。

2. 高通 Q4 報捷 估供應鏈問題緩解、明年 EPS 成長逾 20

美晶片大廠高通 (QCOM-US) 周三 (3 日) 盤後公布 2021 會計年度第四季營收與 Q1 財測優於市場預期，公司表示，多數業務已能在供應鏈瓶頸下滿足需求，且多角化策略已有所回報，預計 2022 財年 EPS 將成長超過 20%。

高通第四季營收 93.21 億美元，年增 43%，優於先前公司預估的 92 億美元財測上緣；稀釋後 EPS 為 2.55 美元，年增 76%，淨利年增 75% 至 29.16 億美元。

高通財務長 Akash Palkhiwala 表示，2021 財年全年 5G 手機晶片產品出貨量上調至 5 億至 5.5 億顆，而 3G、4G 與 5G 手機晶片產品的出貨量，小幅下修至中偏高個位數成長。

3. 晶片缺貨延燒 科沃看淡年底購物季財測

射頻晶片大廠科沃 (QRVO-US) 周三 (3 日) 盤後重挫逾 8%，該公司 2021 會計年度第 2 季獲利、營收優於市場預期，但涵蓋年底購物季的第 3 季營收預測卻遜於預期，凸顯供應鏈瓶頸對半導體產業的影響。科沃同日宣布併購一家碳化矽 (SiC) 功率半導體製造公司，金額未公開。

科沃第 2 季 (10/2 止) 營收年增 18% 至 12.6 億美元，淨利 3.192 億美元，是去年同期逾兩倍，調整後每股獲利 (EPS)3.42 美元，營收、EPS 均優於預期。

科沃財務長 Mark Muyphy 說，供應鏈持續面臨挑戰等其他因素，將導致第 3 季營收比第 2 季下滑，但預期第 4 季之前供應鏈問題會緩解。

4. 福特無畏晶片荒 10 月汽車銷量好轉

福特汽車 (F-US) 周三（3 日）公布的 10 月汽車銷量僅比去年同期下滑 4%，也優於前幾個月的銷售，為今年 4 月以來銷量最好的一個月，顯示出福特在晶片荒衝擊下銷售逐漸好轉的跡象。

福特 10 月汽車銷量為 175,918 輛，雖然比去年同期少 4%，但優於先前幾個月份，為 4 月以來銷量最佳的一個月，也是自 5 月以來銷量與去年同期相比減少幅度首次低於兩位數，意味著該公司汽車銷量逐漸復甦。

福特對於半導體前景仍保持觀望態度，福特財務長 John Lawler 上周表示，預計晶片短缺將維持到明年，甚至可能延續到 2023 年，不過 Lawler 預估 2022 年汽車批發量將比今年成長 10%。

5. 以太坊更多應用持續傳出 以太幣攻克 4600 美元大關

隨著比特幣飆漲，幣圈近期正吸引大批資金進駐，受惠於更多以太坊 (Ethereum) 區塊鏈應用消息傳出，這個全球市值第二大的加密貨幣以太幣周三 (3 日) 持續創下歷史新高，並追上前波比特幣的漲勢。

以太幣稍早一度飆至 4668.69 美元，突破 4600 美元前波高點，使本周漲幅超過 10%，截至截稿前 24 小時內以太幣小漲 0.53% 至 4607 美元。