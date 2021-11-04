Fed 11月聲明全文

聯準會 (Fed) 在這個充滿挑戰的時刻，致力使用所有工具支持美國經濟，以實現充分就業和物價穩定的目標。

疫苗接種進展和強力的政策支持，讓經濟活動和就業持續增強。受疫情影響最嚴重的領域最近幾個月已經改善，但今年夏季的 COVID-19 確診病例增加，導致復甦減緩。通膨率居高不下，主要反映預料為暫時性的因素。與疫情和經濟重啟有關的供需失衡，導致某些領域的物價大幅上漲。整體金融情勢維持寬鬆，一部分反映支撐經濟的政策措施和信用流向美國家庭和企業。

經濟走向持續視疫情發展路徑而定。疫苗接種的進展和供應鏈瓶頸的減緩，可望支持經濟活動和就業持續成長，並使通膨減緩。經濟前景面臨的風險仍在。

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到 2%。由於通膨率已經持續低於這個更長期目標，委員會目標是讓通膨率隨著時間推移適度超過 2% 一段時間，以使通膨率在一段時間達到平均 2% 的水準，並讓更長期的通膨預期保持在 2%。委員會預料將維持寬鬆的貨幣政策，直到達成這些成果。委員會決定將聯邦基金利率的目標區間維持在 0 至 0.25% 不變，並預期將維持這個目標區間，直到勞動力市場情況達到委員會評估為充分就業，以及通膨率攀升到 2%、並且有望適度超過 2% 一段時間。

鑑於從去年 12 月起，經濟已經朝委員會的目標有進一步的實質進展，委員會決定開始減少每個月的淨資產購買速度，國庫券減少 100 億美元、機構抵押擔保證券 (MBS) 減少 50 億美元。

從這個月稍晚開始，委員會每個月將增加至少 700 億美元國庫券、和至少 350 億美元 MBS。從 12 月開始，委員會每個月將增加至少 600 億美元國庫券、和至少 300 億美元 MBS。

委員會判斷，淨資產購買額每個月以類似的速度減少將是合適的，但如果有必要，當經濟展望改變，仍準備調整購買的速度。

聯準會的持續購買和持有證券，將持續維持金融市場穩定運作和寬鬆的金融情勢，以支持信用流向家庭和企業。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續關注後續資訊對經濟前景的意義，如果出現可能阻礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括公衛數據、勞動力市場狀態、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展的數據。

支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、巴金 (Thomas Barkin)、波斯提克 (Raphael Bostic)、鮑曼 (Michelle Bowman)、布蘭納德 (Lael Brainard)、克拉里達 (Richard Clarida)、戴莉 (Mary Daly)、伊凡斯 (Charles Evans)、奎爾斯 (Randal Quarles) 和華勒 (Christopher Waller)。

Fed 11 月聲明原文：請點我