大田精密迎旺季 10月營收7.59億元 年增1.17倍

大田精密 (8924-TW) 今 (4) 日公布 10 月營收為 7.59 億元，月減 6.75%，年增 1.17 倍，大田主管指出，10 月營收較上月下滑，主因美國、日本客戶端提前在 9 月拉貨，墊高比較基期，再者又有十一長假影響生產，導致營收下滑；大田前 10 月營收 65 億元，年增 1.11 倍。

大田主管指出，第三季營收 22.74 億元已改寫單季歷史新高，第四季為高爾夫球具出貨旺季，客戶下單力道仍然強勁，將維持旺季的營收水準。

大田第三季營收 22.74 億元，毛利率 33.32%，季增 1.31 個百分點，年增 4.39 個百分點，稅後純益 5.07 億元，季增 8.15%，年增 1.35 倍，每股純益 6.06 元。大田 2021 年前三季營收 57.41 億元，毛利率 32.3%，年增 5.39 個百分點，稅後純益 13.02 億元，年增 2.33 倍，每股純益 15.54 元。

大田主要客戶包括 PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中 Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重 5 成。