大田前5月稅後純益6.13億元 EPS 7.31元

國際品牌高爾夫球具商積極追單，大田 (8924-TW) 營運淡季不淡，今 (9) 日公布 5 月營收達 7.1 億元，創歷年同期最佳，單月自結稅後純益 1.5 億元，每股純益 1.79 元，累計 4 月及 5 月獲利加計第一季財報，稅後純益合計 6.13 億元，每股純益 7.31 元。

大田前 5 月營收 27.68 億元，年增 1.13 倍；大田第二季訂單量滿載，產線製程已安排到 8 月後，法人預估，大田第二季每股純益將上看 5 元，上半年每股純益可達 8.88 元。

大田主管指出，目前大田生產及良率穩定，並具備研發實力，開發高品質、具附加價值的產品，其中江西大田高爾夫生產基地生產自動化順利，並已規劃江西贛州設立的新生產線，將再擴充 40% 產能因應，因此啟動新一波擴產計劃，大田估，2021 年資本將超越去年的 1.2 億元。

大田 2021 年除持續進行生產自動化擴充，並將在原廠區興建 2 棟 5 層樓新廠房，預估明年完成，屆時江西贛州總體產能將提升 40%。

大田主要客戶包括 PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中 Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重 5 成。