缺料衝擊 宸鴻10月營收月減近2成 探40個月低點

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (4) 日公布 10 月營收，受供應鏈缺料衝擊，單月營收僅達 65.68 億元，月減 19.2%、年減 14.9%，創下 2018 年 7 月以來，近 40 個月新低，累計今年前 10 個月營收達約 855.13 億元，年減 11.7%。

宸鴻表示，下半年供應鏈零組件長短料狀況並未改善，推測是上半年供應鏈庫存彈性幾乎見底導致，雖然宸鴻本身料況受影響有限，但長短料也間接影響出貨，預期 11 月供貨狀況改善後，營收才有機會回溫。

展望第四季，宸鴻認為，依過去經驗評估，加上今年供應鏈缺料影響，預期營收將較上季下滑，全年雖然面臨客戶手機產品調整，但中大尺寸筆電、平板需求仍維持高檔，認為在產品組合轉佳下，全年獲利仍可望優於去年。

法人估，宸鴻第四季營收將季減 5-10%，達約 226-239 億元，營益率則維持上季約 0.61% 水準。

另一方面，市場傳出，蘋果 (AAPL-US) 為了讓 iPhone 13 順利供貨，大幅調降 iPad 平板訂單數量，下修幅度高達 50%，法人認為，將對宸鴻等蘋果平板供應鏈造成壓力。