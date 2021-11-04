華文市場首見！近兆元高收益債明年5月前須全面改名

考量近期國際經濟情勢變動快速，為強化投資人保護，提升投資人對投資風險的認知，金管會今 (4) 日宣布，近期將就高收益債券基金採行多項強化監理措施，其中，要求規模近兆元的「高收益債券基金」名稱須全面改為「非投資等級債券基金」，最慢明 (2022) 年 5 月前完成，這也是華文市場首見。

證期局副局長蔡麗玲表示，現行華文市場只要投資一定比例的「非投資等級債」，雖然都稱為高收益債券基金，但為避免投資人誤解，經投信投顧公會建議，決議將此類基金全數更名為「非投資等級債券基金」，並請投信投顧公會轉知相關業者於 6 個月內辦理後續基金更名事宜，也就是最慢明年 5 月中以前須全數完成。

蔡麗玲表示，基金更名的第一年，為了讓投資人方便辨識，舊名及新名將併列一年，但 2023 年 5 月後，「高收益債券基金」將走入歷史。

媒體關切現行的高收益債基金是否違約頻繁，蔡麗玲表示，境內資金方面，今年只有 5 檔基金投資到違約債券，金額約 0.52 億元，占 58 檔基金規模的 0.002%；而境外基金部分，有 31 億元投資到違約債券，占比 0.402%，顯示並沒有重大違約情況。

蔡麗玲表示，截至 9 月底，我國境內高收益債券基金共 58 檔，規模新台幣 2133 億元；境外高收債基金則為 60 檔、規模 7708 億元，也就是說，整體高收益債基金共 118 檔、合計規模達 9841 億元。

此外，考量「基金風險報酬等級分類標準」(下稱 RR) 是投信投顧公會參酌歐盟作法，以標準差計算基金過去的市場價格 (即淨值) 波動度所訂，業者如以 RR 等級作為風險標示，金管會要求應闡明 RR 是計算基金過去 5 年淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，以及基金所屬 RR 等級的理由與可能限制等，以利投資人知悉。

而為提醒投資人注意非投資等級債券的風險，金管會除現行要求境外基金投資人須知及境內基金簡式公開說明書，應依基金類別及投資特色敘明主要風險及相關投資警語，包括新臺幣兌換外幣投資基金的匯率風險外，將要求投資人申購以非投資等級債券為訴求的基金時，應簽署的風險預告書，亦應增列以新臺幣兌換外幣投資基金應承擔匯率風險的說明。

金管會表示，由於 RR 等級並非基金風險的唯一評估指標，為提供投資人更多的風險評估參考資訊，投信投顧公會已於其網站建置「基金績效及評估指標查詢」專區，提供如年化標準差、Beta、Sharpe 等相關指標供投資人運用。

金管會進一步指出，還將強化銷售機構辦理客戶基金適合度評估，銷售機構進行客戶與基金適合度作業，即瞭解消費者（KYC）及瞭解商品（KYP）時，應確實就投資策略、投資區域及投資組合所可能涵蓋的相關風險進行全面評估，不得僅憑單一評估指標如 RR 等級認定，要求銷售機構應將客戶基金適合度評估及不當銷售行為等納入業務人員的薪酬考核。

第四是金管會呼籲投資人在申購前詳閱基金公開說明書所載的投資風險，RR 等級只是反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，金管會已請相關公會輔導基金業者及銷售機構配合辦理相關宣導活動，促進投資人對基金投資的認識。