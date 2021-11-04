合勤控Q4營運續強 訂單看到明年上半年

網通廠合勤控 (3704-TW) 今 (4) 日召開法說，執行長楊國榮表示，目前訂單能見度佳，除了第四季國防產品出貨動能延續，加上新品出貨，推升營運續增，部分產品訂單能見度已看到明年上半年，明年可望延續今年成長。

以合勤控旗下各子公司表現來看，盟創第四季動能因為缺料估將放緩，但訂單到明年 6 月都非常滿，產能可能還不夠、需要外包，缺料可望緩解下，明年營運看好。

通路為主的兆勤，第四季到明年上半年都看到強勁需求，但同樣受到缺料限制供貨，目前約有 2-3 成缺口，不過，預估明年舒緩可望有雙位數成長；合勤科技第四季則估季增，且明年維持今年成長動能。

以產品線表現來看，楊國榮表示，目前 Wi-Fi 6 取代 Wi-Fi 5 趨勢明確，至於 Wi-Fi 6E 新品也將從年底到明年初小量出貨，預計到明年下半年會比較明顯，將成營運新動能。

光纖頻寬方面，10G Pon 寬頻對營運商是必要投資，需求在今年起已經發酵，明年下半年也將看到未來性；而固定無線寬頻 (FWA) 還是高速成長，估未來 2 年將在開發中國家快速布建。

在缺料議題方面，楊國榮表示，主晶片交期從第一季 26-30 周，到第二季突然拉長，超過 52 周，中間形成的缺口影響出貨，但狀況將逐步改善，透過第二供應商降低供料缺口。

合勤控第三季受惠高毛利的國防產品出貨，加上漲價效益及以及售後服務保證金回沖，帶動稅後純益 4.28 億元，季增 16.5%、年增 13.7%，每股純益 0.97 元；累計前三季純益 9.22 億元，年增 130%，每股純益 2.1 元，賺贏去年一整年。

合勤控第三季產品營收占比來看，第三季光纖寬頻占 51%、銅線寬頻 22%、企業網通 11%、固定無線寬頻 (FWA)5%、其他 11%。