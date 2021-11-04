電信三雄瞄準5G延伸應用 台灣大加速元宇宙布局

電信三雄今 (4) 日分別召開法說與活動，異口同聲強化 5G 延伸應用，中華電 (2412-TW) Hami Video 為打造影音創作平台，祭出 128 萬元高額獎金，期望帶動 OTT 用戶數；台灣大 (3045-TW) 則借助 5G 加速元宇宙布局；遠傳 (4904-TW) 新經濟營收持續超越目標。

中華電今日舉行 Hami Video 有故事的台灣影片創作徵件活動，總經理郭水義表示，Hami Video 成為行動族的 OTT 平台首選，活動將持續到明年 7 月，若後續疫情狀況穩定、獲得廣大迴響，不排除將活動觸角伸向其他國家。

中華電 MOD 目前用戶數約 206 萬戶，郭水義指出，不只 MOD 營收持續增加，Hami Video 在奧運期間收視火熱，後續也會持續轉播其他賽事，預計明年會公布用戶數成長狀況。

台灣大成為 OTT 串流影音平台 Disney + 在台獨家合作電信營運商，對此，郭水義回應，有更多優質平台引入台灣，抱持祝福心態，並且 MOD 自創立以來，提供運動、影視等豐富內容，明年也會有世足等賽事，顯示中華電信 MOD、Hami Video 對運動賽事的重視。

郭水義表示，MOD 不只與 NETFLIX 合作，也持續深化與八大電視的關係，提供多元費率跟選擇，讓觀眾根據需求挑選，再者，對於優質影視內容也會加碼投資，希望有更多台灣題材。

台灣大總經理林之晨在法說上提到，目前共有三大成長引擎，包括 5G、momo、家用寬頻，除了持續推動成長引擎外，未來將加速元宇宙等新興領域布局，藉此把握更多 5G 時代成長機會。

林之晨補充，近期 4G 資費合理化，推升 EBITDA 增長；目前已度過 5G 資本支出壓縮階段，後續現金資本支出降低，有望改善 EBITDA，同時強化自由現金流量。

遠傳前三季新經濟營收年增 17.6%，續創新高，占整體營收比重達 16.5%，總經理井琪於法說會上表示，新經濟營收比重持續超越年度目標，即使面對疫情挑戰，仍順利獲得許多大型 ICT 專案，包含班班有冷氣專案，採用遠傳自行開發的能源管理系統 (EMS)、遠距醫療專案專案等。此外，遠傳 friDay 購物表現也不俗。

遠傳 5G 用戶滲透率已超過 20%，續約用戶資費平均提升超過 20%，尤其 iPhone 13 熱賣，創下繼 iPhone 6 系列後開賣首日最佳銷量手機，帶動長期合約綁約數增加，其中 8 成用戶申辦 30 個月以上合約。遠傳至今建置超過 8000 座 5G 基地台，預計年底全台網路人口覆蓋率，可達 9 成以上。