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遠傳成立全台首座5G核心網路實驗室 攜台廠組5G專網生態圈

鉅亨網記者沈筱禎 台北
遠傳成立全台首座5G核心網路實驗室 攜台廠組5G專網生態圈。(圖:AFP)
遠傳成立全台首座5G核心網路實驗室 攜台廠組5G專網生態圈。(圖:AFP)
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遠傳5G專網SA

遠傳 (4904-TW) 表示，今年 7 月初與國際大廠愛立信 (Ericsson) 攜手成立全台首座「雙模全 5G 核心網路實驗室」，並建置 5G 獨立組網 (SA) 測試平台，隨即完成全台第一通「5G 獨立組網數據連網電話」(1st data call)，展開一系列技術與應用場景測試。

後續於 8 月底攜手仁寶 (2324-TW)、台達電 (2308-TW)、富鴻網、光寶 (2301-TW)、和碩 (4938-TW)、中磊 (5388-TW)、啟碁 (6285-TW) 等國內 7 家主要 RAN 廠商，共組國產 5G 專網 RAN 生態圈。

此外，搭配遠傳採用諾基亞 (Nokia) 方案建置的 5G 專網專用的獨立組網模式核心網，於遠傳場域啟動 n78 頻段 5G 專網端對端整合測試驗證，大幅推進建構國內 5G 自主供應鏈進程，不僅加速台灣 5G 獨立組網的發展，更匯聚 5G 生態圈能量，齊心提升台灣 5G 的產業價值與打造國際供應鏈的關鍵地位。

遠傳與愛立信於年中簽訂「5G 網路發展合作備忘錄」，共同推動 5G 邁向新階段，包含全面推動 5G 網路從非獨立組網邁向獨立組網架構，以完整釋放 5G 潛能，充分實現大頻寬、低延遲、大量聯結特性，催生 5G 遠距手術、車聯網、智慧城市等殺手級應用落地。

此外，遠傳與國內網通設備廠、終端設備廠積極進行端對端整合測試，由遠傳扮演居中研判、協調及仲裁多家廠商互通性的掌舵手，依循國際組織標準進行符合性和相符性測試，加速推動台廠設計及與國際大廠核心網路整合實力，促進台灣 5G 生態系逐漸成熟，接軌國際。

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