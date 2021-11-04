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導線架價格續揚 長科*10月營收11.8億元 連六個月創高

鉅亨網記者魏志豪 台北
長華集團董事長黃嘉能。(鉅亨網資料照)
長華集團董事長黃嘉能。(鉅亨網資料照)
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長科*導線架擴產漲價缺貨封測

導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (4) 日公告 10 月營收 11.8 億元，月增 4.5%，年增 41.3%，累計前 10 月營收 103 億元，年增 31.6%；受惠導線架需求持續強勁，加上部分產品價格續揚，長科 * 營收已連續 6 個月創單月新高。

展望第四季，長科看好，隨著客戶訂單熱度不減，加上產品價格仍有向上空間，以新台幣 27.9 元兌 1 美元匯率推算，營收估達 33.2-35 億元，季增 0-5%，可望再締新猷，毛利率、營益率也可維持高檔。

長科 * 已感受汽車及工業領域需求急遽上升，帶動非 QFN 產品出貨，訂單能見度最遠已看至 2023 年，預期 QFN 需求將穩健成長，且客戶為確保交貨及產品品質，對於價格的接受度佳。

不僅非 QFN 訂單穩健，長科 * 也看好 QFN 需求，正積極進行擴產計畫，預期未來 3-5 年將投資 30-40 億元，用於擴充廠房及添購機器設備，其中，QFN 年產能將從今年的 3200 萬條，提升至 2025 年的 6500 萬條。

長科 * 預期，隨著 QFN 產能不斷擴張，QFN 市占率可望從去年的 10%，提升至 2025 年的 30%，整體導線架市占率目標也將自去年的 11%，跳升至 2025 年的 30%。

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