原料藥成本增 松瑞藥Q3轉虧 前三季EPS 0.12元

松瑞藥 (4167-TW) 受到原物料上漲壓力，第三季毛利率降至 4.01%，稅後虧損 5684 萬元，較前一季、去年同期盈轉虧，每股虧損 0.18 元；前三季純益也下滑至 3935 萬元，年減 75.32%，每股純益 0.12 元。

松瑞藥第三季營收 3.79 億元，季減 27.6%、年減 11.65%；毛利率 4.01%，季減 17.21 個百分點、年減 26.6 個百分點；營利率 - 16.75%，較前一季、去年同期正轉負。

松瑞藥前三季營收 14.09 億元，年增 11.77%；毛利率 19.95%，年減 9.24 個百分點；營利率 3.99%，年減 5.77 個百分點；稅後純益 3935 萬元，年減 75.32%，每股純益 0.12 元。

展望後市，松瑞藥表示，由於抗生素厄他培南美國以外的市場，幾乎只有原廠 Merck 在供貨，公司為爭取全球多數市場機會，近兩年在多個國家及區域完成行銷夥伴洽談，今年陸續取得藥證註冊並開始供貨，將進一步推升厄他培南的全球市占率。

松瑞藥因應市占率提升後的需求，旗下厄他培南今年上半年已完成製程優化，利用原有產線即可擴大 2 倍以上產能，加上使用大批量凍乾技術，有利於原料藥產能快速達到經濟規模。