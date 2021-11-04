威盛與英特爾合作 英特爾將延攬威盛子公司部分員工加入

威盛 (2388-TW) 董事會今 (4) 日決議通過，持股 100% 的德州子公司 Centaur Technology 與英特爾簽約，英特爾將給付 1.25 億美元 (約合新台幣 34.83 億元)，延攬部分 Centaur 員工加入，威盛並將配合出具相關承諾。

Centaur Technology 為威盛 1999 年收購自美國通訊大廠 IDT 的子公司，主要負責處理器相關 IP 及產品研發，目前員工人數約 100 多人。

威盛副總經理陳寶惠表示，部分員工加入英特爾後，Centaur 仍將持續現行業務，在雲端、AI、物聯網等趨勢下，結合邊緣運算、軟硬體自有能力及自有 AI 發展、感測器技術能力，強化公司優勢，持續提升營運績效。

陳寶惠強調，此次交易不算是出售團隊，也非處分資產交易，員工是以個人意願自由選擇，最終會有多少員工選擇加入英特爾，要視後續與英特爾及員工間有一定的條件待成就。

陳寶惠表示，目前威盛、Centaur 與英特爾三方對此交易都非常積極樂觀，確切的交易完成時間仍無法預估。

陳寶惠表示，本交易完成仍待合約先決條件成就後，於交割時一次付清，但不便透露太多合約細節，實際認列的收益則待交易相關費用與稅估列後，再行公告。

據悉，Centaur 是威盛旗下 x86 處理器重要技術基礎，近年來積極發展 AI 技術，2019 年開發出全球首款整合人工智慧單元的 x86 處理器。

