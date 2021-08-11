聯發科、威盛集團斥13億元 認購樺漢公司債拓出海口

工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (11) 日公告，第一次私募無擔保轉換公司債發行總額共 15 億元，其中，手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 認購 10 億元，成最大認購者，威盛 (2388-TW) 及旗下威鋒電子 (6756-TW) 也認購 3 億元，引發外界關注，市場預期，IC 設計可望藉此建立關係，為自家晶片擴充更多非消費性產品出海口。

樺漢指出，此次國內第一次私募無擔保轉換公司債每張面額 10 萬元，總共發行 15000 張，總額達 15 億元，募得資金將用於充實營運，並引進長期合作策略夥伴，扣除聯發科、威盛集團合計認購的 13000 張，另外 2000 張傳由 1 家外商拿下。

聯發科近來積極從消費電子跨入工業領域，更在去年、今年分別取得亞信 (3169-TW) 及九暘 (8040-TW) 股權，兩者先前即為工控領域的網通晶片廠，此次隨著聯發科與樺漢建立關係，也可望為兩家子公司找尋更龐大的出海口。

威盛近年也積極轉型，除了切入 AI 自動駕駛領域外，也積極拓展 AIoT 領域及工控系統業務，期望強化自家 x86 處理器及 AI 系統銷售，與樺漢建立關係後，旗下威鋒電子也可望藉此拓展工控領域的介面傳輸。

樺漢董事長朱復銓在股東會上就透露，私募公司債將引進關鍵合作夥伴，且對象會符合「雲軟硬智慧平台」的新營運模式，以及 IoT、AIoT、5G、智慧製造、半導體、雲端等應用層面。

樺漢指出，聯發科旗下晶片組以在智慧型手機領域取得高市占率，且為全球超過 20 億台設備提供動力，威盛也擁有強大 AI 應用軟體與嵌入式作業系統的解決方案，而樺漢是全球多家如 Google、Microsoft、Amazon 國際雲端服務的主要工業電腦供應商，並擁有涵蓋包括零售、金融、博奕、製造等產業市場的通路渠道。

樺漢將透過垂直式整合聯盟，助力樺漢旗下工業電腦產品設計開發的技術升級、開拓不同層級之客戶，加速 5G、Wifi6 在嵌入式計算設備移動化的規劃，可望從目前固定無線網通領域，走入移動網路的世界，並以最大效益合作模式共創三贏，同步提升樺漢與聯發科、威盛在全球 AIoT 的市占率。