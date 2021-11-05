美歐鋼鋁關稅戰結束 英日台爭取跟進

美國和歐盟 10 月底已達成協議，終結川普時代所挑起的鋼鋁關稅風波，多個國家也在爭取鋼鋁關稅豁免。

在美國和歐盟結束鋼鋁關稅爭端後，市場傳出美方可能在年底前宣布取消「貿易擴張法」第 232 條款，讓鋼鐵關稅 25% 和鋁關稅 10% 取得豁免，台灣、日本、英國等多國也相繼表態爭取跟進，以結束鋼鋁關稅戰爭。

週四英國駐美大使呼籲，英國政府希望美國取消所有商品關稅，並希望盡快開始就取消鋼鋁關稅進行談判。

台灣、日本、英國等多國希望開始就取消鋼鋁關稅進行談判。(圖片：AFP)

英國駐美大使稱：「英國尚未就這些問題制定時間表，但希望看到所有關稅都被取消。」

與此同時，週四日本產經新聞報導，日本經濟產業相萩生田光一與美國貿易代表戴琪舉行線上會談，日方要求美國取消對從日本進口鋼鐵和鋁的額外關稅。

據業內分析，由於日本一直呼籲在不報復美國的情況下取消額外關稅、出口至美國市場的日本鋼鐵大多都是美企也無法生產的鋼材品種，美國也深受鋼材價格暴漲的通膨之苦，日本此一要求似乎有希望達成。

台灣中經院 ＷＴＯ 及 ＲＴＡ 中心資深副執行長李淳週一 (1 日) 表示，台灣將持續向美爭取關稅豁免。

美國商會執行副會長 Myron Brilliant 本月初聲援道，美國應取消對英國、日本等親近盟友的關稅與配額限制。