蘇伊士運河調漲明年過路費6% LNG船和遊輪除外！

埃及蘇伊士運河 (Suez Canal) 週四 (4 日) 宣布，船隻通行費將自明年 2 月起調漲 6%，但液化天然氣 (LNG) 運輸船和遊輪的費用將凍結在 2021 年的水平。

蘇伊士運河管理局局長 Osama Rabie 表示，調漲通行費是根據海運液化天然氣貿易的最新變化做出的，旨在採用平衡和靈活的行銷和定價策略，以保護當局及其客戶的利益，並考慮到全球經濟狀況。

蘇伊士運河上調過路費用將從 2022 年 2 月開始實施，但不包括 LNG 運輸船和遊輪。從 11 月開始 LNG 運輸船通行費將由 25% 調降至 15%，明年將維持此水平。

雖然遭遇長賜號貨輪卡關事件，新冠疫情對全球貿易產生影響，但蘇伊士運河去年 6 月到今年 6 月的通關營收仍創新高 (圖片：AFP)

Rabie 還解釋，新冠疫情重創郵輪旅遊在內的旅遊業，考量到郵輪業已在全球範圍內遭受巨額虧損，因此遊輪的通關費將維持不變。

蘇伊士運河處於埃及西奈半島西側，橫跨紅海和地中海，約佔全球海上貿易的 10%，是埃及重要的外匯營收來源。

今年 7 月，雖然遭遇長賜號貨輪卡關事件，新冠疫情對全球貿易產生影響，但蘇伊士運河去年 6 月到今年 6 月的通關營收仍創新高，來到了 58.4 億美元，比上一季的 57.2 億美元增長 2.2%。

埃及當局稱，今年到目前為止，已有近 17,000 艘船穿過蘇伊士運河，而歷年均值為 25,000 艘船。