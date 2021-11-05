〈財報〉莫德納Q3營收、獲利遜於預期 下調今年疫苗銷售 早盤重挫逾18%

莫德納（Moderna）周四（4 日）盤前公布第三季財報，由於部分國際疫苗訂單交貨期移至明年，再加上副作用心肌炎影響疫苗施打，營收、獲利遠低於預期，並下調今年全年疫苗銷售預估，早盤股價重挫逾 18%。

莫德納 (MRNA-US) 周四早盤股價下跌 18.71%，每股暫報 281.13 美元。

莫德納盤後公布第三季（9/30 止）財報，營收報 49.7 億美元，經調整後每股獲利報 7.70 美元，皆遠不及 Refinitiv 調查分析師預估的 62.1 億與 9.05 美元。

展望全年，莫德納大幅下修今年疫苗供應量，從先前預估的 8 億至 10 億劑降為 7 億至 8 億劑，同時也下調今年疫苗銷售預估，從先前的 200 億美元下調為 150 億至 180 億美元之間。

此外，莫德納表示，隨著明年與更多國家簽署疫苗與增加劑協議，預估疫苗銷售額將介在 170 億至 220 億美元之間。

莫德納說，由於生產問題，今年訂單的部分交付劑量已轉移至 2022 年初，並且未來會優先提供疫苗給 COVAX 機制，現在公司正在趕工生產疫苗。

莫德納執行長 Stephane Bance 稱這只是「短暫的影響」，表示目前生產面臨的挑戰不是疫苗原料，而是裝瓶與填充，未來將雇用更多人力並加大產線投資與擴大基礎建設，提升每周疫苗產能。

莫德納疫苗製造合作夥伴 Lonza 一直在加大生產力道，同時也與西班牙的藥廠 Rovi 合作，在當地格拉納達建立新的疫苗院料生產設施，提高歐洲疫苗產量。

由於莫德納疫苗較其他疫苗需要更高的冷藏設施，因此在運輸物流方面也遇到挑戰，尤其是要把疫苗運往缺乏冷藏基礎設施的國家，Bance 表示主要的挑戰在於疫苗的配送，隨著全球交付量增加，供應鏈問題變得更加複雜。