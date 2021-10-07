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莫德納重挫9% 瑞典丹麥憂心肌炎 暫緩30歲以下年輕人接種

鉅亨網編譯余曉惠
憂莫德納疫苗心肌炎風險 瑞典、丹麥暫緩30歲以下年輕人接種 (圖:AFP)
憂莫德納疫苗心肌炎風險 瑞典、丹麥暫緩30歲以下年輕人接種 (圖:AFP)
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莫德納疫苗青少年心肌炎疫苗股產業全球產業

瑞典和丹麥當局周三 (6 日) 宣布暫緩 30 歲以下年輕人接種莫德納 (Moderna) 的新冠疫苗，因報告顯示可能造成罕見的心血管副作用，包括心肌炎症和心包膜炎，莫德納股價應聲暴跌近 9%。

瑞典衛生部門表示，1991 年以後出生的民眾將暫緩接種莫德納疫苗，因數據顯示已經接種的青少年和年輕成人之間，有較高機率發生心肌炎和心包膜炎。

瑞典當局說：「莫德納的 Spikevax 疫苗 (與心血管副作用) 的關係很清楚，尤其在打完第二劑之後。」不過該部門強調風險極小。

丹麥衛生當局同日表示，目前 12 歲到 17 歲青少年接種疫苗的主力是 BNT 疫苗 (輝瑞 / BioNTech)，但依照「預防原則」，決定暫緩 18 歲以下青少年接種莫德納疫苗。

丹麥援引的初步數據顯示，接種莫德納疫苗出現心臟炎症的風險增加。這份報告正由歐洲藥物管理局 (EMA) 進一步評估，最終數據將在一個月內公布。

莫德納拖累疫苗股

莫德納 (MRNA-US) 股價周三重挫 8.94%，收在每股 302.42 美元。其他疫苗股大多走低，輝瑞 (PFE-US) 股價小跌 0.7%，BioNTech ADR(BNTX-US) 挫跌 5.59%，Novavax(NVAX-US)、CureVac(CVAC-US) 各跌 4.77%、2.73%。

莫德納股票上周五個交易日共暴跌約 20%，利空因素包括美國 Merck(默沙東，默克) 的新冠口服藥證實大幅降低住院和死亡風險，且加拿大研究顯示，莫德納疫苗有較高機率出現心臟炎症，儘管整體仍屬罕見且症狀輕微。

莫德納發言人表示，公司已得知瑞典和丹麥主管機關的決定，「回報的大多是輕度病例，患者經過標準治療程序和休息，通常可在短時間內恢復。」

相關研究

美國一項尚未經同僚審查的研究顯示，20 歲以下年輕男性染疫者出現心肌炎的機率，是已經打過疫苗者的六倍之多。

根據 EMA 安全委員會 7 月做出的結論，莫德納和 BNT 疫苗打完後有極少數人出現心臟炎症，主要發生在打完第二劑的年輕男性身上。儘管如此，無論是歐盟、美國還是世界衛生組織 (WHO) 都強調，接種疫苗利大於弊。

莫德納和 BNT 疫苗都採用 mRNA 技術，不過兩者劑量不同，BNT 每劑為 30 毫克，莫德納為 100 毫克。

北歐國家當中，瑞典、丹麥、挪威如今都建議年輕人接種 BNT 疫苗 (名稱為 Comirnaty)，芬蘭預定周四公布是否跟進。

歐盟在 5 月批准使用 BNT 疫苗，並於 7 月開放 12 歲以上民眾接種莫德納疫苗。美國尚未批准 18 歲以下青少年接種莫德納疫苗。 

相關個股

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