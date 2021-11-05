美股重點新聞摘要2021年11月05日

今日操盤前瞻

美國 10 月新增非農就業、失業率

美股財報：波克夏 (盤後)

小米小心！iPhone 13 歐洲熱銷 蘋果 Q4 可能扔出重磅炸彈

週四 (4 日) 市場研究機構 Counterpoint Research 最新報告顯示，iPhone 13 問世對蘋果來說是一個巨大的成功，iPhone 13 第三季歐洲銷量目前直逼小米。閱讀全文...

Google 敲定芝商所雲端合約 深耕金融服務領域

Google 周四 (4 日) 與期貨交易所巨頭芝商所 (CME Group) 敲定協議，幫助將後者的核心交易基礎設施遷至 Google Cloud，同時向芝商所投資 10 億美元，以展現其對推動金融服務轉型的承諾。閱讀全文...

特斯拉、Hertz 訂單說法不同調 WSJ：雙方正在協商交車時間

華爾街日報周四 (4 日) 引述知情人士報導，特斯拉 (TSLA-US) 與赫茲 (Hertz) 正在就 10 萬台電動車的訂單交付時間進行談判。閱讀全文...

美上周初領失業金 26.9 萬人 再探疫後新低

美國勞工部周四 (4 日) 公布上周初領失業金人數繼續下滑至 26.9 萬，優於預期且再創疫情爆發後新低。閱讀全文...