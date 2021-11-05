〈美股盤後〉高通財測耀眼 沾元宇宙Nvidia噴 費半勁揚3.5%

週四 (4 日) 華爾街對聯準會升息抱持耐心的鴿派立場感到寬慰，而優於預期的經濟數據也提振市場情緒，高通財報告捷、財測耀眼之下，延續半導體類股近日漲勢，元宇宙夯促 Nvidia 噴漲超過 12%，台積電 ADR 勁揚，費半強漲 3.5%，美股三大指數僅道瓊收黑。

經濟數據方面，美國上週初領失業金人數報 26.9 萬人，創疫後新低，優於市場預期，逼近疫情爆發前水平。

政經消息，週四英國央行意外並未升息。此前週三聯準會 (Fed) 決定維持基準利率逼近於零，並於本月晚些時候啟動縮減購債 (Taper)，縮幅達每月 150 億美元，估到明年 6 月前完成。Fed 主席鮑爾表示，Fed 對升息保持耐心，通膨預估明年將回落。

美國總統拜登呼籲增產以緩解能源價格上漲，但石油輸出國家組織與俄羅斯的產油國聯盟 OPEC＋堅持當前的生產計劃。

全球碳排放回升至接近疫情前水平之際，聯合國氣候峰會 (COP26) 週四東道主英國宣布，77 個國家已經承諾逐步淘汰用煤，印度和中國並未入列。美中應對氣候變化繼續展開對話交流。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.48 億例，死亡數突破 502 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 71.6 億劑疫苗。自去年 1 月 23 日全球疫情爆發以來，全球股票 MSCI 世界指數漲幅達 34%。

週四 (4 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 33.35 點，或 0.09%，收 36,124.23 點。

那斯達克指數上漲 128.72 點，或 0.81%，收 15,940.31 點。

標普 500 指數上漲 19.49 點，或 0.42%，收 4,680.06 點。

費城半導體指數上漲 125.6 點，或 3.50%，收 3,715.8 點。

標普 11 大板塊漲跌不一，資訊科技、非必需消費品和工業板塊領漲，金融、房地產和醫療保健板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果殞落。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.35%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.28%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.14%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.75%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.73%。

道瓊成分股多收黑。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 3.18%； 高盛 (GS-US) 下跌 2.35%；旅行家 (TRV-US) 下跌 2.34%；Merck (MRK-US) 上漲 2.1%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.7%。

費半成分股漲聲響起。NVIDIA (NVDA-US) 暴漲 12.04%；高通 (QCOM-US) 暴漲 12.73%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.53%；AMD (AMD-US) 上漲 5.34%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 5.17%；美光 (MU-US) 上漲 1.39%。

台股 ADR 集體上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.32%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.42%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.75%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.05%。

企業新聞

莫德納 (MRNA-US) 暴跌 17.89% 至每股 284.02 美元。莫德納第三季財報獲利和營收皆不如華爾街預期，營收報 49.7 億美元，每股純益為 7.70 美元，遠不如華爾街預期的 9.05 美元。莫德納還下調今年新冠疫苗銷售預期。

NVIDIA (NVDA-US) 暴漲 12.04% 至每股 298.01 美元。富國銀行分析師將其股票目標價從 245 美元上調至每股 320 美元，預期全球首個虛擬協作和模擬平台 NVIDIA Omniverse 將受惠於元宇宙商機。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.35% 至每股 150.96 美元。最新消息指出，蘋果因廣角鏡頭遭加拿大科技公司 Immervision 起訴。

全球最大智慧手機晶片商高通最新財報、財測俱佳，高盛升評至「買入」後，高通 (QCOM-US) 股價自開盤後一路噴高，收紅 12.73% 至每股 156.11 美元，收復數月前失地，今年迄今漲幅超過 5%。

經濟數據

美國上周 (10/30) 初領失業金報到 26.9 萬人，預期 27.5 萬人，前值自 28.1 萬人上調至 28.3 萬人

美國上周 (10/23) 續領失業金報 210.5 萬人，預期 214.7 萬人，前值自 224.3 萬人下修至 223.9 萬人

美國上周初領失業金人數已相當接近疫情爆發前水平 (圖：Zerohedge)

美國 9 月貿易帳報 - 809 億美元，預期 - 746 億美元，-733 億美元

華爾街分析

Zephyr 市場策略師 Ryan Nauman 稱：「聯準會在縮減購債規模方面具有一定的靈活性，主因是通膨不確定性有關，他們非常清楚，在 11 月和 12 月縮幅為多少。」

聯準會週三最新聲明提到，通膨上升，很大程度上反映「預料」是暫時的因素。

Nauman 表示，儘管 Fed 說通膨是暫時的，但還是加上了「預料」這個詞來避險，這為他們帶來更多的靈活性。

週四上週初領失業金數據優於預期，E*Trade Financial 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示：「這可能成為另一個經濟復甦的證明，但鮑爾指出，他希望看到更強勁的勞動力市場，所以市場聚焦週五的非農數據，以及 Fed 相應的行動。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主