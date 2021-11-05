三星+台積電雙供應策略奏效 高通擺脫晶片短缺陰霾

受惠 9 月季度優異表現以及本季超乎預期的猜測，高通 (QCOM-US) 周四 (4 日) 股價飆漲逾 12%，相較半導體同業，高通在面對晶片短缺更顯得心應手，並看好明年業績成長。

高通執行長 Cristiano Amon 於電話會議上表示，預計 12 月底供應問題將明顯好轉，明年下半年將有足夠的供應滿足需求，樂觀預期 2022 財年 EPS 有望年增 20%。

高通對晶片問題的預期，比目前同業還樂觀，英特爾 (INTC-US) 預測晶片短缺要到 2023 年才會好轉；但高通與 AMD (AMD-US) 預期較類似，AMD 估晶片供給瓶頸將持續到 2022 年下半年。

高盛分析師 Rod Hall 表示：「晶片供給出問題後一直對高通持謹慎態度，如今這些問題正在煙消雲散。」

Amon 表示，高通由於年初策略操作得當，使得晶片短缺之際晶片收入仍成長 56%，而供應商數月、數年前計劃的新產能近期也即將上線。

目前高通晶片多採先進製程，透過三星、台積電 (2330-TW) 取得 5 奈米製程晶片，使其面對供給問題上更具彈性。

Amon 此前曾表示，高通是少數幾個有能力在先進製程進行多方採購的公司之一。相反的，蘋果的處理器晶片僅單獨依賴台積電 (2330-TW)(TSM-US)；Amon 認為，這樣雙採購策略，造成高通晶片銷量成長的主要原因。

不過，晶片短缺實際上問題在於長短料，蘋果 (AAPL-US) 表示，先進製程晶片不是目前問題，面板、電源 IC 等成熟製程等不可或缺的晶片，才是造成短缺主因。

高通財務長 Akash Palkhiwala 也坦言，短期內肯定會看到客戶存在長短料問題，手機製造商在沒有足夠零件時，將優先考慮更昂貴的零組件；高通高階產品 9 月銷量增長 21%。

高通表示，短期內半導體業仍受到供應限制，但能憑藉優勢的供貨能力受惠，但計最終全球晶片短缺將按照該公司的計畫進行。