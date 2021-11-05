美系外資翻多面板股 喊買友達、群創 目標價看到2字頭

第三季面板價格大跳水，衝擊市場對面板雙虎 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 信心，但隨著雙虎第三季繳出亮眼財報，美系外資也由空翻多，認為第四季面板價格跌勢可望持續收斂，甚至提前落底，將友達、群創評價從持平調升至買進，目標價給予 25.5 元、21.5 元。

美系外資表示，第四季面板價格跌勢不變，但隨著品牌廠改變採購策略，預期 11 月起跌幅可望逐步收斂，相比 9、10 月單月跌幅高達 15% 以上，估 11 月電視面板跌幅將收斂至 5-10%，12 月再進一步收斂至 5%，面板價格落底時間可望從明年首季提前至今年底。

美系外資進一步指出，因第三季面板跌幅較大，緩解電視品牌廠採購成本壓力，讓部分品牌廠採購力道回溫，並間接緩解面板跌勢，此外，面板廠也積極調整產能，估在第三季衰退基期下，第四季全球電視面板出貨將季增約 5%。

IT 面板方面，美系外資認為，下半年到明年上半年價格仍將緩步下滑，但跌幅相對電視面板收斂，主因是明年仍有企業、商業需求，抵銷消費性面板需求，估明年筆電、顯示器等面板出貨量將年減約 5%。

隨著面板跌勢趨緩，美系外資也看多面板雙虎，將友達、群創評價調升至買進，目標分別從 21 元、17.5 元，調升至 25.5 元、21.5 元。

展望第四季，面板雙虎也釋出展望，認為雖面對產業傳統淡季，但在商用、工控等 IT 面板需求支撐下，營運可望降低受電視等消費性面板跌價影響，估第四季出貨量、整體面板價格都將季減 1 成以內，優於外界預期。