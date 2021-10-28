〈友達法說〉Q4產能動態調整 估面板平均價格下滑5%

面板大廠友達 (2409-TW) 不畏面板報價下滑影響，前三季大賺逾半個股本，第三季產能利用率更維持 95% 高檔，展望未來，友達表示，第四季產能將隨市場需求動態調整，預期整體面板平均單位價格將季減 5%，出貨量同樣傳統季節性影響將季減 1-3%。

友達董事長彭双浪表示，第四季消費產品旺季已過，需求確實出現調整，但友達消費產品比重較同業低，第三季電視面板比重更已降至 22%，認為第四季受景氣影響程度較小，且近年著重的商務、POS、Kiosk、工控等少量多樣客製化產品需求仍強勁。

彭双浪進一步指出，友達雙軸轉型策略效益也逐步浮現，目前高質化產品營收比重已突破 5 成，未來可望逐步增加，同時高質化面板價格與電視面板等消費性產品連動度較低，雖然上半年價格漲勢落後，但近期價格則相對穩定。

友達總經理柯富仁則補充，第四季面板市況仍面臨供應鏈排擠、缺料、限電能控等影響，預期第四季、明年首季產業在傳統淡季影響下，將有些修正，不過整體商用需求仍強，通路庫存則呈現「終端健康、在途水準高」的現象。

至於近期電視面板回落，法人關心友達能否與上游供應鏈反映降低採購成本，柯富仁說，友達長期與上游 IC 等供應鏈維持良好夥伴關係，將共同維持具價格競爭力的環境，同時藉由優化產品、設計結構提升產品毛利。

此外，法人也詢問友達對第四季面板展望與調研機構有落差，對此，彭双浪指出，調研機構通常是以一般規格標準型大量產品做為評估，與友達近年產品組合不同，強調友達持續專注發展高價值產品。