〈亞洲生技大會〉AZ首席顧問楊育民：台灣需建置mRna技術平台 與國際交流

AstraZeneca CEO 首席顧問、育世博創辦人楊育民今 (5) 日表示，疫情帶動 mRna 技術平台快速發展，台灣也必須建置該技術平台，有一定研發能量基礎後，才能與國際交流打造世界生醫產業。

回顧藥品發展，楊育民指出，2000 年前都以小分子藥為主，後續 20 年的時間，大分子藥因在研發與製程上有所突破，帶動大分子藥蓬勃發展，直到近期新冠疫情爆發，加快 mRna 技術、困難學名藥研發進程，包括莫德那、BNT 等都已使用 mRna 技術平台。

楊育民認為，台灣一定要有 mRna 的製造能力，mRna 不只可以開發疫苗，也能拓展其他藥品領域，尤其 mRna 為化學合成製程，優勢在於製造過程快速，不需要額外培養細胞。

台灣除了需要建置 mRna 技術平台外，楊育民表示，要打造成世界生醫產業，還要具備五大條件，包括開發生物科技製造技術、CDMO(委託開發與製造)、鼓勵開發新技術平台、融合自動化高科技，以及培養開發人才並鼓勵誘因制度。

楊育民指出，一項藥品開發技術成熟，需要花 20 年的時間，過去專研的困難技術因為疫情發展快速；當台灣培養出一定技術基礎後，才能進一步與國際交流，並與其他藥廠的開發技術結合。

對於技術專利問題，楊育民提到，技術智慧財產權一直以來都是產業會發生的問題，從過去藥品開發經驗來看，每個技術平台都會面臨智慧財產權狀況且過程相當複雜，不過在趨勢浪潮下，還是得進入領域與學習，才是解套方法。