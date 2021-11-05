聯準會縮減購債升息號角響起？ 施羅德：2022年底才會

聯準會宣布自 11 月起，按月縮減購債規模 150 億美元，預計到明 (2022) 年 7 月將結束整體購債計畫，施羅德投信預期，聯準會最快要到 2022 年底才會啟動升息。

施羅德投信指出，此縮債的金額符合市場預期，此縮減金額符合市場預期，並未如市場先前預測，聯準會可能因應通膨而有更鷹派的動作。

其次，從聯準會態度來看，仍然認為通膨是暫時性，並強調仍維持暫時性通膨看法不變，主要是因目前通膨主要仍是因為疫情造成供應鏈斷鏈，加上經濟重啟需求強勁，造成供需失衡，因而在部分領域出現物價可觀的增幅。

預期未來供應鏈問題可能會讓通膨短期還繼續升高，但是若瓶頸問題慢慢消失，通膨將從目前的高點降溫。

施羅德投信認為，不應將縮減購債視為升息訊號，因為聯準會曾多次強調，直到購債規模歸零前都不會考慮升息，且升息關鍵指標仍是失業率要回到 3.5% 以下的完全就業。

然而目前美國勞動參與率仍未回到疫情前的水準，加上購債要到 2022 年 7 月才會結束，總和上述判斷，目前還沒到升息的時機，預期最快要 2022 年底才會升息。

以投資策略來說，施羅德投信表示，美國景氣循環階段將進入擴張期，加上利率政策走向緊縮，相對於債券更有利股票資產表現。

如以上次 2014 年開始縮表的經驗來看，全球主要的資產中，以股票、可轉債、特別股、高收益債等與股市連動度較高的資產表現較好，因此建議後 QE 時代可以股多於債的多元資產策略為主。