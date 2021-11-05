【富蘭克林】佈局亞洲小型股 掌握中小企業加速成長機會

受到電力短缺與大宗商品價格上揚因素影響，中國官方 10 月製造業採購經理人指數自 9 月的 49.6 進一步下滑至 49.2，連續兩個月位處象徵擴張點的 50 之下，而受疫情爆發頻率更高的狀況影響，以服務業為主的非製造業指數亦由 9 月的 53.2 降至 52.4，顯示中國經濟可能進一步放緩的風險。相較之下，雖然供應鏈瓶頸與商品價格上漲問題仍待解決，但包含台灣、印度、印尼、越南、泰國等其他亞洲國家，10 月製造業指數皆優於 9 月數據同時均處於擴張點之上，顯示整體亞洲市場景氣仍持續改善。

富蘭克林證券投顧表示，中國經濟面臨放緩風險須要官方透過政策面調整來緩解壓力，建議可朝向製造業升級、綠色能源、國企改革與大眾消費等主題有關的企業進行佈局，預期可望受惠於中國政府的共同富裕政策方向，另也提醒投資人可將投資觸角擴及整個亞洲市場，特別是較為一般人容易忽略的小型股領域，富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊在新興亞洲科技與消費兩大結構性趨勢領域，發掘眾多具長期成長潛力的投資標的，希望透過企業本身的競爭優勢，降低投資組合表現受到來自國家區域總經環境變化的干擾。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾表示，許多規模較小的企業往往在其營運週期的早期階段，成長速度通常較整體市場來得快，例如在印度、台灣、中國與南韓等市場即有許多企業透過獨家技術、強大的生產製造、行銷與管理系統，已主導當地市場，但該些企業在全球範疇裡依然算是中小型公司，隨著該些企業將當地市場的成功模式，擴展至鄰近的新興市場，他們往往可以享受到加速成長的過程，股價表現亦值得期待。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金透過由下而上的選股邏輯精選持股，在內生成長動能最為強勁的亞洲新興市場，尋找最為汲取當地資源挹注的亞洲小型企業，透過側重於中國、台灣、印度、南韓等幾個政府皆在積極進行改革的亞洲國家的中小型企業，藉由民生消費、基礎物料、美容保健、資訊科技與金融深化五大趨勢主題投資，希冀掌握大型指數成分股無法掌握到的，新興市場經濟體裡最活躍領域的投資機會。

本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資中國比重指掛牌於大陸及香港地區中國企業之投資比重，依規定投資大陸地區證券市場之有價證券不得超過本基金淨資產價值之 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

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