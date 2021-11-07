Q4電商促銷加持 消費類股後市看漲

年底消費高峰期到，堪稱電商大事的雙 11 更是兵家必爭之地，投信指出，以中國雙 11 活動來看，今年在預購、多重優惠等活動加持下，有望改寫紀錄，而歐美的黑色星期五 (Black Friday) 和網路星期一 (Cyber Monday) 也將接棒登場，可望進一步挹注消費力道。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔表示，第四季向來是年底消費旺季，而這股消費力道也帶動 S&P 非必需消費股指數歷年 11 月的表現往往優於 S&P500，統計顯示，近 10 年 S&P500 指數平均上漲 2.72%，遜於 S&P 非必需消費股指數的 3.2% 表現。

楊博翔分析，全球主要國家就業市場出現結構性好轉，個人可支配所得增加，讓消費者購買力也延伸到非必須消費等奢侈品，根據萬事達等企業預估，今年第四季的假期網購銷售數據，年增幅上看成長 15%。

研究報告顯示，今年美國電商平台缺貨商品的數量較去年激增 172%，其中以服裝的缺貨比率最高，其次是運動用品、嬰兒用品和電子產品，且目前仍有約 77 艘貨櫃、總價值約達 240 億美元的商品滯留在加州港灣等待卸貨。

另外，因應年底購物旺季，電商龍頭亞馬遜宣佈將於美國境內僱用 15 萬名臨時工，以確保聖誕購物季的大量包裹得以及時派送，反映出線上消費趨勢已形成主流，預期隨就業市場逐步恢復，包括亞馬遜在內等電商平台，可望出現爆發性成長。

楊博翔認為，隨著網購成長趨勢鮮明，電子商務結合科技所帶動的新消費趨勢，不僅能搶占既有消費市場，且透過龐大用戶數、資本與科技優勢，業外拓展新業務能力也相當值得留意，投資布局可透過消費產業型基金，掌握年底的消費趨勢財。