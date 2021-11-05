〈航運指數〉SCFI連4跌 美東線運價連跌5周、歐洲線轉跌

上海航交所今 (5) 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續跌 31.36 點至 4535.92 點，呈現連 4 周下跌，跌幅略由 0.4% 擴大至 0.7%，三大遠程航線中，僅美西線續揚，美東線則呈現連 5 跌，歐洲線也再度轉跌。

據上海航交所最新報價，美西線每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 運價本周呈現連 3 漲，來到 6461 美元，上漲 47 美元，周漲 0.7%，漲幅略小於上周的 1.1%。

而歐洲線每 TEU(標準 20 呎櫃) 再次轉為跌 56 美元至 7637 美元，跌幅 0.7%。

美東線每 FEU 也續跌 26 美元至 10428 美元，呈現連 5 跌，貨攬業者認為，美東線運價處高檔狹幅整理態勢，應不至於回測萬元關卡位置。

事實上，已傳出多家海運業者宣布再度加收綜合費率上漲附加費 (GRI)，其中，長榮 (2603-TW) 和陽明 (2609-TW) 預計自 12 月起對遠東出口至美國和加拿大地區貨載加收 GRI，顯然艙位仍供不應求。

據全美零售協會 (NRF) 預測，今年美國年終假期購物季的零售銷售額可望成長 10.5%，貨攬業者表示，主要港口塞港狀況並未緩解，而目前歐美庫存仍處於低水位，樂觀看待海運業務仍將淡季不淡，運價屬健康回檔整理。