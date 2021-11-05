三軍未發 糧草先行 台股強勢突破區間 半導體為台股續強關鍵

大盤一吐怨氣 開高走高收最高

台股今日在早盤震盪過後，買盤不斷進駐，終場上漲 218.04 點，收最高 17296.9，成交量為 3,235.07 億元，帶動指數一舉奪回半年線，創逾 1 個月新高，三大法人同站買方，聯手買超 283.15 億元，其中外資貢獻 265 億元，投信買超 4.97 億元，自營商則是買超 12.65 億元，在期貨未平倉方面，外資再回補 1701 口空單，外資態度多空不明，就技術面來看，台股今日終於突破盤整區間，帶量站上所有均線，即將挑戰 9/27 高點 16,335，技術面偏多看待，下周一將重點關注能否二度站穩半年線。

三軍未發 糧草先行 2022 台灣半導體設備產值將續創新高

根據工研院統計，2021 年臺灣半導體設備產值為 1167.7 億元，創下歷史新高，年增達 28.7%，並且估 2022 年台灣半導體設備產業將再成長 5%，產值可望達到 1226.5 億元，明年有 3 因素推升半導體設備成長 : 1. 終端需求大，晶圓產能持續吃緊；2.5G、AIOT 等趨勢將持續推升半導體需求；3. 因應晶片短缺等情況，各國提倡晶片製造在地化，推升設備需求，以下我整理出幾檔半導體設備概念股供投資人參考。

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