〈美股早盤〉強勁非農助攻 美股續登新高、道瓊強漲近300點

美國 10 月非農就業強勁反彈，幫助提振經濟復甦的樂觀情緒，美股延續昨日強勁氣勢，四大指數周五 (5 日) 開盤再飆新高。截稿前，道瓊工業指數漲近 300 點或 0.8%，那斯達克綜合指數漲 0.56%，標普 500 指數漲 0.7%，費城半導體指數也漲 1.4%。

美國 10 月非農新增就業 53.1 萬人，失業率進一步降至 4.6%，表現均勝過預期，且 8 月和 9 月就業數據均獲得大幅上修，平均薪資增幅均符合預期。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 日前於利率政策聲明中表示，各項指標顯示勞動力市場依舊緊俏，但預計美國就業市場將於明年下半年達到就業最大化水平。

個股消息面，輝瑞 (PFE-US) 宣布在 Covid-19 實驗性抗病毒口服藥物的研究上取得亮眼成果，開盤大漲近 10％，消息一併激勵旅遊股走高。

截稿前，聯合航空 (UAL-US) 和達美航空 (DAL-US) 均漲逾 7％，美國航空 (AAL-US) 漲 6.5％，嘉年華 (CCL-US) 和挪威郵輪 (NCLH-US) 分別漲逾 9％和 8％。

此外，受惠於旅遊需求復甦，Airbnb(ABNB-US) 和 Expedia(EXPE-US) 昨日盤後雙雙公布優異財報，開盤分別漲逾 7％和 14％。

截至台北時間周五 (5 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 285.46 點或 0.79%，暫報 36409.69 點

那斯達克綜合指數上漲 90.04 點或 0.56%，暫報 16029.12 點

標普 500 指數上漲 33.78 點或 0.72%，暫報 4713.84 點

費半上漲 51.38 點或 1.38%，暫報 3764.44 點

台積電 ADR 上漲 0.68% 至每股 118.59 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.488%

紐約輕原油上漲 1.41％ 至每桶 79.92 美元

布蘭特原油上漲 1.02% 至每桶 81.36 美元

黃金上漲 0.20% 至每盎司 1797.10 美元

美元指數上漲至 94.535

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 8.39％，至 47.53 美元。

輝瑞公布最新試驗結果顯示，其 Covid-19 實驗性抗病毒口服藥有助於將重症風險降低 89%，下一步計畫盡快向美國 FDA 提交緊急使用授權，為繼 Merck 後又一家藥廠在新冠口服藥物研究上取得進展。

派樂騰 (PTON-US) 早盤下跌 34.22％，至 56.61 美元。

健身器材供應商派樂騰 (Peloton) 公布最新財報表現不佳，不僅營收低於預期、虧損幅度超出預估，訂閱用戶也出現下滑，該公司並下修全年財測。

Airbnb(ABNB-US) 早盤上漲 7.42％，至 191.70 美元。

受惠於疫情後的旅遊需求復甦，Airbnb 周四盤後公布 Q3 營收較去年同期增近 7 成，獲利更是較去年同期成長近 4 倍，雙創歷史新高，Q4 展望也符合預期。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月新增非農就業報 53.1 萬人，預期 45 萬人，前值自 19.4 萬人至 31.6 萬人

(圖：Zerohedge)

美國 10 月失業率報 4.6％，預期 4.7%，前值 4.8%

美國 10 月平均每周工時報 34.7 小時，預期 34.8 小時，前值 34.8 小時

美國 10 月平均每小時薪資年增率報 4.9％，預期 4.9%，前值 4.6%

美國 10 月平均每小時薪資月增率報 0.4％，預期 0.4%，前值 0.6%

美國 10 月勞動參與率報 61.6％，前值 61.6%

華爾街分析：

ZEGA Financial 執行長 Jay Pestrichelli 認為就業報告市落後指標，對股市的意義不大，目前股市焦點在於企業獲利和經濟重啟，但 Pestrichelli 也稱，10 月的強勁非農支持了聯準會本周的 Taper 決定，並且證實美國經濟確實沒那麼需要央行的大規模支援。

Pestrichelli 表示，未來幾個月應關注工資增速是否高於通膨，一旦前者出現落後，停滯性通膨風險恐隨之上升。

施羅德 (Schroders) 基金經理 Remi Olu-Pitan 表示，強勁的 Q3 企業獲利有望繼續推動美股，並帶來更多驚喜。她認為，股票足以承受短期債券的波動，但若 10 年期美債殖利率明年繼續上揚，美股前路恐更加顛簸。