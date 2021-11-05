外資買超創3周來單日新高 加碼集中三大題材

台股今 (5) 日震盪走高，終場收在 17296.9 點全日最高點，上漲 218.04 點，一舉收復半年線反壓位置 17156 點，成交值放大至 3235.07 億元，三大法人同步買超，其中，外資大買 266 億元，創 10 月 15 日以來單日新高，主要加碼面板雙虎、晶圓雙雄和航空雙雄。

三大法人今日合計買超 283.15 億元，其中外資買超 265.52 億元，投信買超 4.97 億元，終結連 3 賣，自營商也買超 12.65 億元，為連 3 買。

須留意的是，外資和投信在店頭市場均呈現賣超，外資賣超 10.05 億元，為連 2 賣，投信賣超 8.73 億元，為連 3 賣，僅自營商續買 2.95 億元，顯然有意拉大型股，先行獲利了結一波中小型股。

外資今日買超前 10 大標的依序為群創 14 萬張、友達 6.8 萬張，聯電逾 4 萬張，長榮航近 3.5 萬張，華航和台積電均超過 2 萬張，欣興 9000 餘張，元大台灣 50、聯詠均逾 6000 張，華通近 6000 張。

外資賣超前 10 大標的分別有元大台灣 50 反 1 逾 2.8 萬張，中鋼和彩晶均逾 1 萬張，國泰智能電動車 9000 餘張，宏碁近 9000 張，長榮近 8000 張，中鴻和開發金逾 6000 張，臺企銀和新光金均近 6000 張。

投信方面，買超前 10 大標的有友達 9000 張，群創 6600 張，大成鋼、長榮航和開發金均逾 2000 張，永豐金、第一金、仁寶、中信金和英業達均超過 1000 張。

投信賣超前 10 大標的依序有中鋼逾 4000 張，漢磊、世界均逾 1500 張，欣興 1400 餘張，聯電 1100 張，智原、元太和朋程均逾 900 張，通嘉 700 餘張，立敦達 500 張。

國泰證期研究部指出，美國聯準會釋出縮表金額訊息以及對通膨的預期，符合市場期待，由於明年下半年才會開始進入貨幣正常化的初始階段，目前至年底仍是寬鬆貨幣環境，看好題材股仍有表現機會。

就籌碼面來看，國泰證期認為，大盤仍有持續走強機會，不過中小股在投信減碼下，盤勢仍面臨震盪。