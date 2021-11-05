業成Q3三率三升 EPS 4.44元 前三季每股賺9.15元

觸控模組大廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 今 (5) 日公告第三季財報，在新品良率、出貨符合預期下，單季三率三升，稅後純益達 14.97 億元，季增 9.7%、年增 241.24%，每股純益 4.44 元，為近五季新高，累計前三季純益達 30.88 億元，年增 27%，每股賺 9.15 元。

業成第三季營收 361.7 億元，約持平上季、年增 10.76%，毛利率 9.68%，季增 0.68 個百分點、年增 2.13 個百分點，營益率 3.74%，季增 0.98 個百分點、年 增 3.48 個百分點，稅後純益達 14.97 億元，季增 9.7%、年增 241.24%，淨利率 4.14%，季增 0.36 個百分點、年增 2.8 個百分點，每股純益 4.44 元，為近五季新高。

業成表示，第三季營運符合預期，加上客戶新品良率提升、出貨也如計畫進行，帶動毛利提升，營業費用則因上季研發費用較高而下滑。

累計業成前三季營收達 975.15 億元，年增 9.3%，毛利率 9.15%，年增 0.77 個百分點，營益率 2.5%，年增 1.04 個百分點，稅後純益達約 30.88 億元，年增 27%，淨利率 3.17%，年增 0.44 個百分點，同樣三率三升，每股純益則達 9.15 元。

業成今日也公告 10 月營收，受缺料影響，單月營收跌破百億元大關，達 93.52 億元，月減 19.23%、年減 15.36%，為近八個月新低，累計前 10 個月營收則達 1068.68 億元、年增 6.56%。

展望第四季，業成強調，平板、筆電需求動能仍強，但整體供應鏈缺料狀況嚴峻，預期出貨將受一定影響，將因應供應鏈變化、配合客戶需求，適時調整產品組合。