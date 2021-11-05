〈台塑四寶業績發表〉台塑10月營收月增15% 與南亞雙創新高

台塑四寶今 (5) 日公布 10 月營收共 1543.59 億元，月增 7.1%，年增 64.9%；隨著定檢陸續告段落，四寶單月營收均呈現雙增，其中，台塑月增幅達 15%、營收 246 億元創新高，台塑化受惠油價大漲，營收也較上月成長 6.7%，南亞則以 374 億元再締新猷，今年單月營收已五度創新高。

台塑 (1301-TW)10 月營收 246.84 億元，月增 15.2%，年增 47.7%；前 10 月累計營收 2238.75 億元，年增 51.4%。

台塑指出，10 月歲修廠數較 9 月少，開工率提高，加上印度及東南亞疫情緩解，需求增加，帶動銷售量差增加 16.8 億元；而在中國同業停工或降產，市場供給減少下，石化品行情走堅，銷售價差增加 15.6 億元。

南亞 (1303-TW)10 月營收 374.52 億元，月增 4.9%，年增 51.4%；前 10 月累計營收 3410.8 億元，年增 56%。

南亞指出，10 月為今年第五度改寫單月營收新高紀錄，受惠麥寮 BPA 定檢完成、EG 售價上漲、ABF 載板持續供不應求、環氧樹脂價格走高，加上原料成本推升塑膠、聚酯產品售價，帶動營運進一步向上。其中，銷售量差增加 6.4 億元，銷售價差增加 11 億元。

台化 (1326-TW)10 月營收 317.49 億元，月增 4.9%，年增 40.9%；前 10 月累計營收 3029.05 億元，年增 49.1%。

台化指出，10 月寧波廠雖受中國能耗雙控影響，但在出光及台灣醋酸定檢結束、產銷正常，越南廠下游開動率及需求提升下，銷售量差增加 5.2 億元；價格方面，受疫情及各國推動減碳等因素，供應鏈失衡、能源緊缺，推動油價、主要石化及塑膠產品售價上漲，價差增加 9.7 億元。

台塑化 (6505-TW)10 月營收 604.74 億元，月增 6.7%，年增 104.1%；前 10 月累計營收 4997.52 億元，年增 46.5%。

台塑化指出，10 月煉油事業受惠杜拜原油價格上漲，營收月增 4.1%，烯烴事業同步受惠輕油價格及下游產品價格上漲激勵，營收增加 10.8%；整體而言，銷售量差減少 7.5 億元，銷售價差則大幅增加 45.4 億元。

