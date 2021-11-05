輝瑞抗病毒口服藥可將重症風險降低89% 盤前股價飆10%

輝瑞 (PFE-US) 周五 (5 日) 表示，其 Covid-19 實驗性抗病毒口服藥丸，可有效將高風險族群的住院和死亡風險大幅降低 89%，為繼 Merck(默克, 默沙東) 後，又一家藥廠在新冠口服藥的研究上取得成果。

受此消息激勵，周五截稿前，輝瑞於美股盤前大漲 10％。

輝瑞的實驗性口服抗病毒藥物「PF-07321332」屬於一種蛋白酶抑制劑，透過抑制病毒的蛋白酶活性，來防止病毒在宿主細胞中自我複製，蛋白酶抑制劑也可用來對付其他病原體，像是愛滋病毒 HIV 和 C 型肝炎。

根據輝瑞中期臨床試驗結果，在針對 1,219 名未接種疫苗成年人進行的試驗中，受試者在確診且出現症狀的 3 天或 5 天內服用該藥物，並持續進行為期 5 天的治療後，可大幅將住院或死亡風險降低 89%。

輝瑞表示，在確診且出現症狀後 3 天內接受治療者，只有 0.8% 的人住院且沒有人死亡，同期間接受安慰劑的人當中，有 7% 的人住院或死亡，在症狀出現 5 天內服用藥物也有類似的結果。

輝瑞也稱，因藥物試驗取得壓倒性結果，將提前結束臨床試驗。輝瑞科學長 Mikael Dolsten 表示公司計畫本月向 FDA 尋求緊急使用授權，一旦獲得批准，最快可望在今年底前提供該項藥物。