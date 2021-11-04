搶先全球！ 英國率先批准使用Merck新冠口服藥

英國監管機構周四 (4 日) 批准 Merck(默克, 默沙東) 實驗性口服 Covid-19 抗病毒藥物「Lagevrio」，成為全球第一個授權使用新冠口服藥的國家。

消息傳出後，周四截稿前，Merck(MRK-US) 盤前股價漲逾 2%。

在對藥物的安全性、品質以及有效性進行嚴厲審查後，英國藥物和保健產品管理局 (MHRA) 周四批准了由 Merck 和 Ridgeback 共同研發的抗病毒口服藥丸 Molnupiravir，藥物商標將為「Lagevrio」，最新口服藥物將用於陽性確診且高風險的輕度及中度成人患者。

除了英國外，Merck 先前已陸續向美國、歐盟等地申請緊急使用授權 (EUA)，目前審查作業仍在進行中，Merck 也表示將會繼續向其他監管機構呈交申請。

Merck 上月公布最新臨床試驗結果顯示，與 Ridgeback 合作研發的口服藥物能有效將住院或死亡風險降低 50%，其中，出現症狀不到 5 天內服用該項藥物的效用最好，因此，MHRA 建議患者在檢測結果呈陽性且出現症狀的 5 天內盡快服用。

在公布樂觀試驗結果後，許多國家紛紛展開洽購事宜。據了解，英國已採購近 50 萬份的口服藥物療程，美國則花費 12 億美元購入 170 萬份療程，每份價格約 700 美元。

Merck 曾表示，今年底前可產出 1,000 萬份療程，其中多數已獲各國政府下訂。該公司預計，到了明年底，最新口服藥物銷售額上看 70 億美元。