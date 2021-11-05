長榮二項關係人交易 強化區域布局、深化東亞船務代理

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (5) 日發布重訊說明關係人交易二個議案，其中，為彈性調度船隊，子公司青標海運擬出售 2 艘 2800 TEU 貨櫃船予關係人 Italia Marittima S.p.A.(意大利海運公司)，同時，為深耕東亞地區船務代理業務，長榮亞洲擬向關係人長榮國際 (巴拿馬) 取得長榮日本公司 100% 股權。

長榮說明，集團為因應市場狀況、強化各區域布局，並調度子公司及轉投資公司船隊，青標海運擬出售 2 艘 2800 TEU 貨櫃船予關係人 Italia Marittima S.p.A.。

長榮強調，Italia Marittima S.p.A. 同為集團船公司，因此並未減少艙位，此案委由專業驗船機構日本海事協會出具鑑價報告，經買賣雙方議價，每艘貨櫃船交易價格為 4500 萬美元，總金額共 9000 萬美元，符合市場行情，預計處分利益約 1658 萬美元，並經長榮和子公司青標海運董事會通過。

另一方面， 長榮除了經營貨櫃航運本業，為持續拓展船務代理業務，子公司長榮亞洲擬向關係人長榮國際 (巴拿馬) 取得長榮日本公司 100% 股權。

長榮指出，將藉以深耕東亞地區船務代理業務，強化營運彈性、降低成本，進一步掌握市場脈動，此案委由致遠國際財務顧問公司出具鑑價報告，經買賣雙方議定價格為 1456.7 萬美元，並經廣信益群聯合會計師事務所出具合理性意見書，已由長榮和子公司長榮亞洲董事會通過。