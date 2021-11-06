〈能源盤後〉原油自10月谷底反彈 WTI漲逾3% 但仍連兩周下跌

原油期貨價格在跌至 10 月以來低點後，週五（6 日）反彈，但本週原油期貨價格仍走跌，已連續兩週下跌。

原油期貨價格週四下跌，此前 OPEC + 表示將維持原本將 12 月把每月總產量提高 40 萬桶 / 日的計畫，而不理會美國總統拜登要求進一步增產的呼籲。

挪威睿咨得能源諮詢公司（Rystad Energy）石油市場研究主管 Bjornar Tonhaugen 表示，隨 OPEC + 增產壓力越來越大，而據報導沙烏地阿拉伯很快將超過每日 1000 萬桶的原油產量的門檻，市場決定在週四降低風險，他說，週四原油期貨價格下跌的幅度很大，也可能有點誇張。

Tonhaugen 說，OPEC + 沒有做出意料之外的決定，仍堅持其保守政策，對美國要求增產的呼籲置若罔聞，隨週四原油期貨價格下跌修正後，週五價格上漲是意料之中。

12 月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲 2.46 美元或 3.1%，收每桶 81.27 美元。道瓊市場數據，週四紐約商品期貨交易所（New York Mercantile Exchange）原油期貨價格下跌 2.5%，收每桶 78.81 美元，將近月合約價格推至 10 月 7 日以來最低收盤價。

西德州中質原油（WTI）期貨價格本週下跌近 2.8%，連續兩週下跌，此前西德州中質原油期貨價格連續上漲 9 週，根據道瓊市場數據，這是自 1983 年 4 月以來近月合約價格持續上漲的最長一段時間。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.20 美元或 2.7%，收每桶 82.74 美元，本週下跌 1.2%。Brent 原油期貨價格週四下跌 1.8%，為 10 月 1 日以來最低點。

Tonhaugen 說：「OPEC + 小心翼翼地試圖保持市場平衡，在需求下行風險的情況下，會員國對此感到擔憂，難怪他們選擇謹慎行事。」

Tonhaugen 也說，如果 OPEC + 在下一次 12 月會議上，決定重新設計目前的逐漸減產計畫，好讓沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和俄羅斯等具有閒置產能的國家提高目標產量，這也不足為奇，這是為彌補西非等一些地區表現不佳的預期。

拜登指責俄羅斯和 OPEC 導致美國汽油價格飆升，呼籲該獨占聯盟及其會員國應生產更多石油。

由 Damien Courvalin 為首的高盛分析師團隊在 11 月 4 日的一份報告表示，OPEC 與美國的歧見、戰略石油儲備釋出的威脅，以及與伊朗恢復核談判的可能性，將在未來幾週增添油價波動，特別是在年底交易流動性下降的情況下。

但他們表示，即使美國動用緊急石油供應能起到適度和暫時的幫助，但鑒於全球石油市場從 2023 年起將面臨結構性赤字，實際上可能適得其反。

Baker Hughes 週五發布的數據顯示，本週美國活躍的石油鑽井平台數量增加 6 個，總數達到 450 個，這是截至 10 月 15 日當週以來最大增幅，意味著未來產量將有所增加。

高盛分析師告訴看漲石油的人堅持自己的立場，因為石油市場供應不足，且面臨更多波動，本週油價將出現 8 月以來最大跌幅。

高盛分析師說：「我們的看漲觀點保持不變，石油短缺仍未解決，目前石油需求的強勁仍然是近期推升價格上漲的因素，而且日益增加的結構性赤字，將讓油價越走越高。」

Couravlin 表示，分析師目前最青睞看好的是 2022 年 12 月的原油期貨合約，有最佳的回報並且能對抗短期熊市風險波動，包括疫情、OPEC、伊朗、美國戰略儲油（SPR）等因素，這些因素只會進一步推遲必要的投資增加，並加劇預估從 2023 開始的結構性赤字。

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