白宮：美中不會重開領事館

週五 (5 日) 白宮回應，美中不考慮重新開放已關閉的領事館，早前美媒報導，即將舉行的美中元首虛擬峰會上，雙方可能達成重開領事館和放鬆簽證限制等具體成果。

Politico 報導，美國總統拜登和中國領導人習近平虛擬峰會將於年底前召開，日期和議程尚未確定，但很可能會在重開領事館和放鬆簽證限制等問題上達成共識。雙方還將尋求在貿易和氣候問題上取得進展，並啟動雙邊核武器對話。

美國國家安全委員會發言人 Dean Lieberman 週五表示：「這次會議是我們持續努力的一部分，以負責任的方式管理美中之間的競爭，而不是尋求具體的成果。」

Lieberman 回應：「重開領事館消息是假的、不準確的。這種事甚至都沒考慮過或討論過，在拜習峰會之前，我們一直在研擬討論議題，但我可以向你們保證，重新開放領事館沒有在討論中。」

中國外交部發言人汪文斌週五指出，美國媒體的猜測性報導，目前沒有可以提供的消息。川普政府單方面挑起很多事端，中國盼美方糾正錯誤，推動兩國關係重回正確軌道。

2020 年 7 月，川普任期最後一年時，美國政府要求中國關閉駐休士頓總領事館，因為中國指示犯罪和秘密活動，在美國各地竊取商業機密、實施惡意影響力活動。中國宣布反制措施，通知美國關閉其駐成都總領事館。