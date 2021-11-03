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彭博：中國太陽能廠隆基產品將遭美國海關扣留

鉅亨網編譯羅昀玫
彭博：中國太陽能廠隆基產品將遭美國海關扣留 (圖片：隆基官網)
彭博：中國太陽能廠隆基產品將遭美國海關扣留 (圖片：隆基官網)
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美國中國太陽能關稅Longi May隆基綠能海關扣留實體多晶矽半導體

週二 (2 日) 《彭博社》報導，中國太陽能廠隆基綠能科技 (簡稱隆基) 可能成為最新的一家中企，其產品被美國海關和邊境保護局扣留。

中國晶科能源、阿特斯陽光電力、天合光能近月傳出，美方因擔心其產品可能含有由中國新疆強迫勞動生產的材料，美國海關將這些公司進口到美國的太陽能板產品扣留。

週二 (2 日) 投行 Roth Capital Partners 發布最新報告指出，全球最大的太陽能組件生產商隆基 (601012-CN) 已收到通知，隆基旗下輸美產品將遭美國海關扣留。

今年 6 月 23 日，美國商務部以侵犯新疆少數民族人權為由，將太陽能板材料多晶矽的五家中企納入貿易黑名單，包括合盛矽業、新疆大全新能源、新疆東方希望有色金屬有限公司、新疆保利協鑫能源以及新疆生產建設兵團等。要向這些實體出口的美國公司，必須事先獲得美國政府批准。

新疆的「多晶矽」原料產能占全球近五成，多晶矽是製造太陽能電和半導體主要材料，Roth 表示，任何拘留都將推高美國對太陽能電池板的成本和需求。

截稿前，隆基中國西安總部並未立即回應此消息。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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